1박2일 광주교육대에서 진로 체험, 청소년들의 자기성장 역량 강화

[헤럴드경제(해남)=김경민기자]해남군 교육재단(이사장 명현관)은 지난 8월 13일부터 14일까지 1박 2일간 광주교육대학교에서‘드림크래프트 진로캠프’를 운영했다.

이번 캠프는 해남군 교육재단이 추진하는 교육특구사업의 일환으로, 이주배경 청소년들의 진로 탐색과 역량 강화를 위해 마련되었다.

총 21명의 학생들이 참여해 인공지능(AI)기반 직업 체험을 비롯해 다양한 미래산업 분야 활동에 직접 참여하며, 미래 진로를 능동적으로 설계할 수 있는 기회를 가졌다.

또한‘적성 이해’‘셀프 리더십’‘자기주도 1:1 코칭 및 컨설팅 프로그램’ 등을 통해 자신의 강점과 잠재력을 발견하고, 주도적인 학습 태도와 자기성장의 역량을 키웠다.

이번 프로그램은 해남군 교육재단과 해남군 가족센터 업무협약을 통해 진행되었으며, 단순한 진로 탐색을 넘어 청소년들이 삶의 방향성을 정립할 수 있도록 지원해 더욱 의미를 가졌다.

참가 학생들은“직접 체험을 통해 자신의 꿈을 구체화할 수 있었다”며 “1:1 진로 및 진학 컨설팅을 통해 자신감을 얻었다”는 소감을 밝혔다.

교육재단 관계자는“이주배경 청소년들이 스스로의 진로를 탐색하고 설계하는 과정 속에서 자기주도 역량을 키운 값진 시간이었다”며“앞으로도 청소년들이 글로벌 인재로 성장할 수 있도록 체계적이고 지속가능한 교육 지원을 아끼지 않겠다”고 전했다.

이번 드림크래프트 진로캠프는 해남군 교육재단이 추진하는 이주배경 특화 교육 프로그램의 대표 사례로, 앞으로도 지역 내 다양한 교육 기관 및 단체와 협력해 청소년들에게 폭넓은 진로·진학 지원을 이어갈 계획이다.