경기 광주시 도척면 도웅리 주택 및 토지 준공 3년 신축, 9월 1일 2.8억 입찰 시작 [영상=안경찬 PD]

[헤럴드경제=서정은 기자] 아파트처럼 편리하고 전원주택처럼 여유로운 타운하우스를 찾는 분들이 있으실텐데요. 경기도 광주시에 준공된지 3년에 불과한 신축 타운하우스 매물이 반값으로 경매시장에 나왔습니다. 화담숲, 곤지암리조트, 곤지암골프클럽도 인근에 있는데요. 해당 물건을 헤럴드경제 부동산360이 직접 가서 살펴보고 왔습니다.

경·공매 데이터업체 지지옥션에 따르면 경기 광주시 도척면 도웅리에 있는 토지와 주택은 오는 9월 1일 3차 경매를 앞두고 있습니다. 최저입찰가는 감정가 5억7566만원의 절반 수준인 2억8207만원에서 시작합니다.

2022년에 준공된 이 곳은 토지규모 88평, 주택은 3개 층 합쳐 총 59평, 제시외물건 12평이 있습니다. 내부 설계도를 보면 거실, 주방, 안방, 욕실 두 곳, 드레스룸, 정원으로 구성됐습니다. 이 물건은 자차 기준 서울 도심에서는 1시간 30분 이상 소요되고, 대중교통 접근성이 떨어집니다. 주변에 편의시설도 많지는 않아 투자 목적보다는 실수요자에게 적합해 보입니다.

현장을 직접 찾아보니 ‘유치권 행사·점유중’임을 알리는 현수막이 걸려있었습니다. 전문가에 따르면 법원 서류상은 권리상 하자가 깨끗하고, 등기권리도 낙찰되면 소멸된다고 하는데요. 실제 현장의 이야기는 뭔지, 고려해야할 점은 뭔지 영상을 통해 확인하실 수 있습니다.