AI 비서 결제 수단으로 떠오른 ‘스테이블코인’ 이더리움 체인은 이미 준비 끝…결제 시스템 마련

[헤럴드경제=경예은 기자] 다가오는 ‘인공지능 비서’(AI 에이전트) 시대에 스테이블 코인이 화폐 역할을 수행할 수도 있다는 기대가 나왔다. AI 에이전트가 사용자 대신 구매 및 결제를 수행하는 과정에서 가상화폐 체인이 제공하는 결제 프로토콜이 유용할 것이라는 전망이다.

이준호 하나증권 연구원은 “AI 에이전트와 스테이블코인은 상용화 과정에서 높은 시너지를 낼 가능성이 크다”고 19일 밝혔다. 그는 이어서 “‘자율성’을 핵심으로 두는 AI 에이전트는 사용자의 편의를 극대화하고자 결제, 주문, 송금, 계약 등을 주체적으로 실행하는데 이 과정에서 기존의 전통적 결제 개념이 유지될 것인지 고민이 필요하다”고 봤다.

이 연구원은 향후 에이전트가 상용화돼 실제 의사결정과 정산까지 대행한다면 그에 맞는 특화된 화폐가 필요하고, 전통적 구조는 점차 사라질 가능성이 높다고 전망했다.

그는 “이더리움을 비롯한 체인이 제공하는 조건부 결제는 에이전트에게 프로그래머블한 화폐를 조작할 수 있도록 하는 중요 기반이 된다”고 했다. 이외에도 가상화폐는 ▷코딩 ▷실시간 해외 송금 및 자동 정산 ▷별도 계약 없이 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API) 호출 및 지불이 가능하다는 장점을 지닌다.

이더리움 체인은 이미 AI에이전트를 위한 결제 시스템을 이미 갖춘 상태다.

코인베이스는 이더리움 재단의 ERC-3009를 기반으로 에이전트 결제 시스템을 구축했다. ERC-3009는 특정 조건하에 제삼자가 토큰 전송을 대신 실행할 수 있도록 하는 시스템이다. 만일 해당 시스템을 AI 에이전트에 적용한다면, 에이전트는 사용자의 최초 고유 서명을 바탕으로 자율적으로 구매 결정을 내릴 수 있게 된다.

에이전트 결제 시스템을 깃허브에 적용한 코인베이스는 AI 스타트업 위주로 도입을 진행 중이다. 이 연구원은 “텔레그램의 톤(TON) 코인 사례처럼 별도의 가상화폐를 운영해 생태계를 만드는 방법도 있지만 다수의 기업은 가치가 고정된 스테이블 코인을 활용할 가능성이 높다”고 언급했다.

아울러 “현재 스테이블코인의 50%가 이더리움 체인 위에서 발행되기 때문에 시스템이 활성화되면 스테이블 코인의 활용처가 늘어날 것”이라며 추후 스테이블코인 발행량도 함께 증가하는 선순환이 예상된다고 덧붙였다.