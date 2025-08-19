폭스콘, 역대 7월 매출 중 두번째로 높아 TSMC 매출 전월 대비 23% 증가 난야·에이데이타 테크놀로지 모두 두자릿 수 상승세

[헤럴드경제=경예은 기자] 대만 주요 테크 기업들의 매출이 전년 대비 성장세를 이어갔다. 반도체 관세 부담으로 인한 단기 조정 및 실적 둔화 우려가 제기되는 가운데, 하반기 인공지능(AI) 서버 출하와 차세대 제품 전환이 테크 업황의 실적을 견인할 것이라는 기대가 나왔다.

19일 유진투자증권 보고서에 따르면 대만 주요 테크 기업들의 7월 매출 합계는 약2조1000대만달러(약 92조3400억원)로 전년 대비 17%, 전월 대비 3% 늘었다. 팹리스, 수동부품, LCD 패널을 제외한 모든 부문에서 성장세를 보였다. 특히 메모리 업종은 고정가격 상승효과로 전년 대비 22% 넘는 매출 증가를 기록했다.

기업별로는 폭스콘의 성적이 돋보였다. 폭스콘은 지난 달 매출이 6139억 대만달러(약 28조4000억원)로 전년 대비 7% 증가하며 역대 7월 중 두 번째로 높은 매출액을 기록했다. 기업은 지난 14일 2분기 실적발표에서 3분기 GB200 NVL72 서버 출하량이 전 분기 대비 300% 급증할 것으로 내다봤다.

이주형 유진투자증권 연구원은 “국가 단위 AI 프로젝트 참여 확대와 생산 효율 개선에 따라 연간 AI 서버 배출이 1조 대만 달러를 웃돌 것”이라 관측했다.

TSMC 역시 안정적인 실적 흐름을 보이고 있다. 7월 매출은 전월 대비 23% 증가하며 3분기 가이던스(318억~330억달러) 상단에 근접했다. 특히 주요 고객사인 애플의 대미 투자 확대에 따른 관세 면제 효과로 하반기 아이폰 생산량이 상향 조정됐다. 이 연구원은 “고성능컴퓨팅(HPC)과 AI 수요가 꾸준히 이어지는 가운데 애플향 모멘텀까지 더해져 실적 개선 기대가 높다”고 평가했다.

팹리스 업계는 상반기 수요 집중의 후폭풍을 받고 있다. 미디어텍은 7월 매출이 전년 대비 5약 5% 감소하며 3분기 가이던스를 크게 밑돌았다. 이 연구원은 미디어텍에 대해 “3분기 중 신제품 출시 등이 예정돼 있으나 상반기 선행수요가 집중된 메인스트림 스마트폰 부문의 하반기 부진은 불가피할 전망”이라고 했다. 반면 아스피드는 매출이 전년 대비 28% 늘며 서버 관리 칩(BMC) 수요 확대의 수혜를 입으면서 3분기 실적 달성이 가능할 것이라는 예측이 이어졌다.

반도체 핵심 소재인 동박적층판(CCL) 업체들의 선전도 눈에 뛴다. 대만 CCL 업체의 7월 매출액은 전년 대비 26% 늘어난 135억대만달러로, 7월 GB200 서버 출하가 줄었음에도 CCL 수요는 견조하게 유지됐다는 것이 이 연구원의 설명이다. 엘리트머티리얼즈(EMC), 유니온테크놀로지(TUC) 등 주요 공급사들은 서버 수요 급증에 대응하기 위해 총 1억6400만달러 규모의 설비 투자 계획을 내놨다.

메모리 업체 난야와 에이데이타 테크놀로지 등도 7월 매출이 각각 전년 대비 95%, 39.5% 오르며 두 자릿수 상승세를 보였다.

적층세라믹콘덴서(MLCC) 업체 야교의 경우 매출이 전년 대비 3% 감소하며 가이던스 대비 부진한 실적을 기록했다. 이에 대해 이 연구원은 “연중 전기차(EV) 수요와 일반 산업용 제품 수요의 점진적 회복과 함께 AI 관련 프리미엄 제품의 수요가 지속될 것”이라 기대했다.

이 연구원은 “IT 세트의 경우 상반기 중 중국 보조금 지급, 관세 등의 요인으로 선행 수요가 이미 발생해 하반기 부진한 수요가 예상된다”면서도 “AI 서버 출하 가속화와 차세대 서버 전환 등 AI 서버 모멘텀이 테크 업황의 실적을 견인할 것”이라 봤다.

같은 날 박유악 키움증권 연구원도 보고서에서 “지난 한달 간 대만 테크 업종 주가는 전반적인 기간 조정 흐름 속에서 업체별로 차별화된 움직임을 보였다”며 “8월은 반도체 품목 관세 이슈로 고객 구매 심리 둔화가 나타나면서 주가 조정이 계속될 것으로 보인다”는 관측을 내놨다.