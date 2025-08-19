[헤럴드경제=김보영 기자] 케이팝 아티스트들의 인기가 전 세계로 확산하면서, 영국에서는 이들을 따라 하려는 여성들 사이에서 미용 시술이 유행하고 있다. 현지에서 ‘바비 보톡스’라 불리는 시술을 받는 사례가 급증하자 전문가들은 “영구적 근육 손상까지 올 수 있다”고 경고하고 나섰다.

18일(현지시간) 데일리메일에 따르면 최근 영국에서는 승모근에 보툴리눔 독소를 주입하는 ‘바비 보톡스’ 시술이 인기를 끌고 있다. 어깨를 더 가늘고 ‘더 여성스럽게’ 보이게 하기 위한 목적이다. 보톡스를 다량 주사하면 근육이 이완되어 어깨가 내려앉고, 인형 같은 실루엣을 연출할 수 있다는 것이다.

이 시술은 한국의 한 콘텐츠 크리에이터가 인스타그램에 소개하면서 확산된 것으로 전해졌다. 팔로워 4만7000명을 보유한 그는 블랙핑크의 날씬한 체형에서 영감을 얻었다고 밝혔다. 이후 영국 내에서 ‘바비 보톡스’를 찾는 수요가 폭발적으로 늘어난 것으로 나타났다.

하지만 전문가들은 부작용을 우려하고 있다. 런던의 워터하우스 영 클리닉의 수석 성형외과 의사인 파리샤 아차리아 박사는 “보톡스를 근육에 주입하면 신경과의 연결이 끊어진다”며 “시간이 지나면서 근육이 약해지고 마비된다”고 말했다.

아차리아 박사는 또한 잘못된 방법으로 시술할 경우 근육에 영구적인 손상을 초래할 수 있다고 경고했다. 그는 “머리를 제대로 들어올리는 능력에 영향을 미칠 수 있는 위험한 시술”이라고 강조했다.

특히 영국에서는 미용 산업에 대한 규제가 제대로 이뤄지지 않아 전문의 자격이 없는 이들도 시술이 가능하다는 점도 위험 요소로 꼽히고 있다. 아차리아 박사는 “누구나 보툴리눔 독소 주사 시술을 할 수 있다”며 “임상 경험도 없고 해부학 지식도 없는 미용사나 헤어드레서일 수도 있다”고 했다.

바비 보톡스의 효과는 대개 3개월~6개월가량 지속되며 영국의 한 스킨클리닉에서는 ‘바비 보톡스’ 1회 시술 비용이 750파운드(약 140만원)에 달하는 것으로 전해졌다.

아차리아 박사는 “여성의 몸을 성적 대상화하는 시대에서 벗어나야 할 때, 다시 ‘가는 목과 어깨’를 강요하는 미의 트렌드가 유행하는 것은 우려스럽다”고 덧붙였다.