특검, 19일 오후 ‘건진법사’ 전씨 구속영장 청구 영장청구서에는 알선수재·정치자금법 위반 혐의 국수본엔 도주한 이기훈 대한 긴급 공개수배 요청

[헤럴드경제=이용경 기자] 김건희 여사와 관련한 각종 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀이 19일 ‘건진법사 청탁 의혹’ 핵심 피의자인 전성배 씨에 대해 구속영장을 청구했다. 특검이 전날 전씨를 불러 조사한 지 하루 만이다.

박상진 특검보는 이날 오후 특검 정례 브리핑에서 “청탁 의혹 사건과 관련해 건진법사 전씨에 대해 특정범죄가중법상 알선수재 및 정치자금법 위반 혐의로 구속영장을 청구했다”고 밝혔다.

특검은 전날 전씨를 처음 불러 조사하는 과정에서 전씨의 진술이 일관되지 못하고 사실관계를 달리 진술하는 점 등을 고려해 증거인멸 우려가 크다고 본 것으로 전해졌다. 또한 전씨의 주거지가 여러 차례 변경된 점 등을 고려할 때 도망 우려가 있다고 판단, 조사 하루 만에 영장을 청구한 것으로 파악됐다.

전씨는 2022년 4~8월 윤모 전 통일교 세계본부장으로부터 교단 현안 청탁과 함께 다이아몬드 목걸이·샤넬백 등을 받고 이를 김 여사에게 전달했다는 혐의를 받는다. 당시 통일교 측 청탁 내용에는 캄보디아 메콩강 개발사업 지원·YTN 인수·유엔 제5사무국 한국 유치·대통령 취임식 초청 등이 포함된 것으로 전해졌다.

전씨는 그동안 서울남부지검에서 조사를 받을 때도 윤씨로부터 청탁성 물품과 관련 요구를 받은 적은 있으나 이를 김 여사에게 전달하진 않았다고 주장해 왔다.

전씨는 전날 특검 첫 소환 조사에서도 남부지검에서 진술한 이 같은 입장을 유지한 것으로 알려졌다.

특검은 전씨의 구속영장청구서에 알선수재 혐의와 정치자금법 위반 혐의를 적시한 것으로 파악됐다. 특히 알선수재죄는 다수의 범죄사실로 구성했는데, 기존에 알려진 전씨의 범죄행위 외에도 추가적인 범죄사실이 있는 것으로 전해졌다.

특검은 전씨가 2022년 6월 지방선거를 앞두고 정계 관련자들에게 기도비 명목의 돈을 받고 김 여사 등에게 공천 관련 청탁을 전달했다고 의심하고 있다. 또 전씨와 윤 전 본부장이 2023년 3월 국민의힘 당대표 선거에 권성동 의원을 대표로 밀기 위해 통일교 교인들을 당원으로 가입시키려 했다는 의혹도 들여다 보고 있다.

한편 특검은 이날 오전 양평고속도로 특혜 의혹과 관련해서도 증거은닉 혐의를 받는 설계 용역업체인 동해종합기술공사 사무실과 직원 2명에 대해 압수수색을 실시했다고 밝혔다.

양평고속도로 특혜 의혹은 원희룡 전 국토교통부 장관 재임 당시 국토부가 서울과 양평을 잇는 고속도로 사업을 추진할 때 고속도로 종점이 양평군 양서면에서 김 여사 일가 소유의 토지가 있는 강상면으로 돌연 바뀌면서 김 여사가 특혜를 봤다는 내용이다. 특혜 논란이 불거진 이후 원 전 장관은 2023년 7월 사업 백지화를 선언했다.

앞서 특검은 지난달 14일 해당 의혹과 관련해 국토부 장관실·한국도로공사·당시 설계 용역업체 동해종합기술공사·경동엔지니어링 사무실 등 10여곳을 압수수색하고 관련 자료 등을 확보했다.

아울러 특검은 삼부토건 주가조작 의혹 사건과 관련해서도 도주 중인 이기훈 웰바이오텍 회장 겸 삼부토건 부회장에 대해 경찰청 국가수사본부에 긴급 공개수배를 요청했다.

주가조작 의혹 사건의 ‘그림자 실세’로 지목된 이기훈 부회장은 지난달 17일 서울중앙지법에서 열린 영장실질심사에 출석하지 않고 도주한 뒤 지금까지 소재가 불명한 상태다.