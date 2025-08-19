[헤럴드경제=김성훈 기자] 청소년들 사이에서 브레이크 없는 ‘픽시 자전거’가 유행하는 가운데 현직 경륜 선수가 “선수들도 도로에서 타지 않는다”며 위험성을 강조했다. 최근 픽시 자전거를 탄 중학생이 사망하는 사고가 나자 경찰도 단속을 강화하고 나선 상황이다.

김기훈 선수는 19일 CBS 라디오 ‘김현정의 뉴스쇼’에서 픽시 자전거에 대해 “변속기나 브레이크 없이 기어 하나만 사용하는 고정 기어 자전거”라며 “브레이크가 없는 게 가장 큰 특징”이라고 말했다.

픽시 자전거를 타면 일반 사람들도 평지에서 시속 50㎞ 이상, 내리막길에서 시속 80㎞ 이상 속도를 낼 수 있는데, 브레이크가 없다는 설명이다.

김 선수는 “선수들도 픽시 자전거를 도로에서 타지 않는다. 제동력이 너무 떨어진다”며 “시속 10㎞ 주행 기준으로 일반 자전거보다 제동 거리가 3~5배 길다. 속도가 더 높아지면 10배 이상 차이가 난다. 내리막길에서 가속이 붙으면 선수들조차 제어가 안 된다”고 강조했다.

또 “일반 자전거는 페달과 바퀴가 분리돼 있다. 페달을 멈추면 페달과 바퀴가 따로 구동된다”며 “반면 픽시 자전거는 페달과 바퀴가 일체다. 페달을 멈추면 바퀴가 돌아가는 힘 때문에 페달이 같이 돌아간다. 잘못하면 발이 엉켜 사고가 발생한다”고 했다.

그는 학부모들에게 “픽시는 실내경기용으로 만들어진 자전거라 도로 주행은 너무 위험하다. 타고 싶다면 경기장에서 사용해야 한다”며 “도로에서는 브레이크가 달린 로드 자전거나 MTB 같은 일반 자전거를 선택하라”고 했다.

픽시 자전거는 본래는 선수용 자전거지만 최근 중·고등학생은 물론 초등학교 고학년까지 유행이 번지고 있다.

지난 12일 서울에서 픽시 자전거를 타던 중학생이 속도를 줄이지 못하고 에어컨 실외기에 부딪혀 사망하는 일이 있었다.

사고가 늘어나자 경찰청은 최근 “픽시자전거 도로 주행을 안전운전 의무 위반으로 계도·단속하겠다”며 도로교통법을 적극 적용하겠다고 예고했다. 픽시 자전거는 자동차나 원동기에 속하지 않고, 브레이크가 없어 자전거로도 분류되지 않아 법적 사각지대에 놓여 있었는데, 앞으로는 차에 해당한다고 보고 제동장치를 정확하게 조작·운전해야 한다는 도로교통법 규정을 적용하기로 한 것이다.

경찰청은 개학 기간을 맞이해 중·고교 등하굣길 주변에 교통경찰관 등을 집중적으로 배치해 픽시자전거 계도·단속을 할 계획이다. 픽시자전거를 탄 18세 미만 아동·청소년의 경우에는 부모에게 통보하고 경고 조치를 할 방침이다. 수차례 경고에도 부모가 적절한 조치를 취하지 않으면 아동복지법상 아동학대 방임행위로 보호자도 처벌할 수 있다. 경찰은 또 주말과 공휴일에는 자전거도로를 중심으로 동호회 활동을 하며 픽시자전거를 타는 행위도 집중 단속할 방침이다.