[헤럴드경제=김주리 기자] 우리나라 성인 100명 중 8명은 키오스크 이용, 앱 송급 등 디지털 기기 조작에 어려움을 겪고 있다는 조사 결과가 나왔다.

남성보다는 여성이, 연령이 높을수록, 도시보다는 농산어촌에서, 학력·소득이 낮을수록 ‘디지털 문해력’이 부족한 것으로 나타났다.

교육부는 19일 이 같은 내용의 제1차 성인디지털문해능력조사 결과를 발표했다.

국내 성인들의 디지털 문해능력 수준을 객관적으로 파악하기 위한 조사로, 지난해 전국의 18세 이상 성인 약 1만 명을 대상으로 시행됐다.

조사 결과 디지털에 대한 이해와 경험이 부족하고 일상생활에서 기본적인 디지털 기기 조작을 어려워하는 ‘수준 1’에 속한 사람은 8.2％였다.

이 가운데 60세 이상의 고령층은 23.3％에 달했다. 반면 청년층인 18∼39세의 경우 ‘수준 1’에 속한 사람은 0.8％에 불과했다.

중학교 졸업 학력 이하 성인은 34.6％로 고졸(6.3％), 대졸 이상(0.9％)과 차이가 컸다.

월 가구 소득 300만 원 미만 성인은 25.9％로 300∼500만원(4.9％), 500만원 이상(1.2％)보다 월등히 많아 소득에 따른 디지털 문해력 수준 차이 역시 큰 것으로 나타났다.

아울러 농어촌 지역(12.7％) 거주자들이 중소도시(8.6％)나 서울 및 광역시(6.1％)에 사는 사람들보다 디지털 기기 사용에 미숙한 것으로 파악됐다. 성별로는 여성이 10.0％로 남성(6.3％)보다 많았다.

기본적인 이해와 기기 조작이 가능하지만, 일상생활에 활용하기에는 미흡한 ‘수준 2’인 사람은 17.7％로 조사됐다.

디지털 기기나 기술을 활용해 일상생활의 문제를 해결할 수 있으나, 비판적으로 안전하게 활용하기에는 부족한 ‘수준 3’은 21.4％, 디지털 기기나 기술을 능숙하게 활용해 일상생활에서의 다양한 문제를 원활히 해결할 수 있는 ‘수준 4’는 절반이 넘는 52.8％였다.

다만, 40.4％가 디지털 기기를 사용하는 데 어려움을 경험한 적이 있다고 응답했다.

특히 연령대가 높을수록 디지털 기기 사용에 어려움을 겪은 적이 있다고 응답한 비율이 상대적으로 높았다.

18세∼39세는 8.9％가 어려움을 겪은 적이 있다고 응답했으나 40세∼59세는 34.8％, 60세 이상은 77.7％가 어려움을 겪은 적이 있다고 했다.

우리나라 성인이 디지털 기기를 일상생활에 활용하는 목적으로는 ‘가족, 친구, 지인들과의 연락’이 97.0％로 가장 높게 나타났다.

‘일상생활 정보검색’(84.8％), ‘유튜브 시청 등 여가활동’(84.4％), ‘온라인 쇼핑, 전자결제’(70.8％)가 뒤를 이었다.

성인을 위한 디지털 문해교육 프로그램 제공이 필요하다고 생각하는 사람(전체의 29.9％) 중 교육 프로그램이 있다면 참여할 의향이 있다고 응답한 대상자는 62.1％로 조사됐다.

디지털 문해교육 참여를 희망하는 이유로는 ‘빠른 세상 적응 및 자신감 향상’이 77.6％로 가장 많았고 그다음이 ‘일상생활 불편 해소’(70.9％), ‘새로운 일 시작 준비’(17.8％) 순이었다.

교육부는 이번 성인디지털문해능력조사 결과를 바탕으로 성인 대상 인공지능(AI)·디지털 평생교육 지원을 강화할 방침이다.

구체적으로 ▷찾아가는 디지털 문해교육 프로그램 ‘한글햇살버스’ 확대 ▷은행·매장 등 학습장 확보 후 현장실습과 체험 제공 ▷저소득층 성인·노인 대상 평생교육이용권 지원 ▷30세 이상 성인 대상 디지털 평생교육이용권(AID 커리어 점프패스) 지원 ▷지자체의 AI·디지털 관련 특화 프로그램 운영 등의 정책을 펼칠 예정이다.

최은옥 교육부 차관은 “이번 제1차 성인디지털문해능력조사를 계기로 디지털 기기·기술 활용에 어려움을 겪는 성인의 규모와 특성에 대해 자세히 확인할 수 있었다”며 “교육부는 디지털 기기·기술에 친숙하지 못한 성인들이 소외되지 않고 일상생활을 살아갈 수 있도록 적극적으로 지원해 나가겠다”고 말했다.