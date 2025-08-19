[헤럴드경제=김성훈 기자] 경북 청도군에서 달리던 무궁화호 열차가 선로 주변 근로자 7명을 치어 2명이 숨지고 5명이 다쳤다.

19일 오전 10시 50분께 청도군 화양읍 삼신리 청도소싸움 경기장 인근 경부선 철로에서 동대구역을 출발해 경남 진주로 향하던 무궁화호 열차(제1903호)가 선로 근처에서 작업을 위해 이동 중이던 근로자 7명을 치었다.

이 사고로 작업자 2명이 사망하고, 4명이 중상을, 1명은 경상을 입었다. 중상자 중 상태가 위중한 사람도 있는 것으로 전해졌다. 열차에는 승객 89명이 타고 있었고, 승객 중 부상자는 없는 것으로 파악됐다.

사고를 당한 근로자 대부분은 구조물 안전점검 전문업체 소속이고, 코레일 소속도 있다. 이들은 최근 폭우로 생긴 경부선 철도 남성현역∼청도역 구간 비탈면 구조물 피해를 육안으로 점검하기 위해 이동 중이었다.

현재 사고가 난 구간은 상행 선로를 이용해 상·하행 열차가 교대 운행해 일부 열차 운행이 지연되고 있다.

경찰은 정확한 사고경위를 조사하는 한편, 작업 절차 상 법에 따른 안전조치를 했는지 등을 살펴보고 있다.