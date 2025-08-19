도널드 트럼프 미국 대통령은 최근 인도를 “죽은 경제(dead economy)”라고 규정하며, 인도산 대미(對美) 수입품에 대해 총 50%의 관세를 부과하겠다고 밝혔다. 이 가운데 절반은 미국산 제품에 대한 인도의 불공정 무역 장벽에 대한 보복이고, 나머지 절반은 인도의 러시아산 원유·에너지 제품 수입에 대한 제재 차원이다. 그러나 인도는 동시에 ‘역동적이고 빠르게 성장하는 경제’로도 평가받으며, 러시아와 미국 모두와 양호한 관계를 유지하는 외교력은 상업·전략적 이점으로 꼽힌다. 그렇다면 인도 경제는 ‘죽은 것’일까, ‘역동적인 것(dynamic)‘일까?

삼성, SK, 현대차를 비롯해 글로벌 기업들이 공급망 재편과 생산기지 이전을 검토하는 상황에서, 이 질문에 대한 답은 중요하다.

트럼프 대통령은 ‘죽은 경제’의 정의를 구체적으로 밝히지 않았다. 이는 인도의 높은 수입 장벽에 따른 비효율성을 가리킬 수도, 외국인 직접투자(FDI) 기업들이 인도에서 겪는 관료적 규제를 의미할 수도 있다. 아니면 미국과의 무역 협상에서 충분한 양보를 하지 않으면 인도를 ‘죽은 경제’로 만들겠다는 경고일 수도 있다.

미국이 추가로 인도에 25%포인트의 관세를 부과한 논리는 이렇다. 인도가 러시아산 에너지 제품을 수입하는 데 쓰는 자금은 대미 수출에서 벌어들인 외화일 수 있으며, 러시아는 이를 우크라이나 전쟁 자금으로 활용할 수 있다는 것이다. 이는 다시 미국의 군사 지원 필요성을 키우고, 결국 미국 납세자의 부담으로 이어진다. 따라서 인도의 대러 수입을 줄이기 위해 대미 수출 수익을 축소시키는 고율 관세가 필요하다는 논리다.

이에 따르면, 인도가 대러시아 수입을 줄이지 않는 한 미국은 인도에 대한 보복 관세를 유지할 가능성이 크다. 이런 경우 인도는 글로벌 생산기지로서의 매력이 떨어질 수 있다. 그러나 최근 미국의 대외 관세 정책 변화를 보면, 백악관의 발표나 합의는 언제든 뒤집힐 수 있다는 점도 무시할 수 없다.

미국의 고율 관세에도 불구하고 인도를 ‘죽은 경제’로 규정하기에는 무리가 있다. IMF는 2025년 7월 보고서에서 인도의 올해와 내년 성장률을 모두 6.4%로 전망했다. 이는 지난해보다 소폭 낮지만, 미국의 1.9%를 크게 웃돌며 주요 대규모 경제 중 가장 높은 수치다. 중국의 4.8%가 그 뒤를 잇지만, 인도와의 격차는 뚜렷하다. ‘죽은 경제’의 징후는 전혀 보이지 않는다.

향후 10년간 이 같은 성장세가 이어진다면 인도는 2030년까지 중국, 미국에 이어 세계 3대 경제 대국으로 부상할 수 있다. 인구 규모와 성장 모멘텀을 감안하면, 50년 내 세계 최대 경제 대국으로 도약할 가능성도 있다. 다만 이러한 전망이 과장된 것인지 여부는 여전히 논의가 필요하다.

인도가 보유한 주요 강점은 다음과 같다. 첫째, 인구 구조다. 인도는 2023년 중국을 제치고 세계 인구 1위 국가가 됐다. 전체 인구의 43%가 25세 미만으로, 중국의 29%에 비해 훨씬 젊다. 이는 노동력 측면에서 큰 장점이다.

둘째, ‘지정학적 차익 거래’다. 러시아의 우크라이나 침공 이후 서방이 러시아산 에너지 수입을 줄이는 사이, 인도는 대규모로 러시아산 에너지를 할인된 가격에 들여왔다. 이는 글로벌 시장에서 가격 경쟁력을 높이고 국내 인플레이션 압력을 완화했다.

셋째, 미·중 갈등 심화로 중국을 떠나는 다국적 기업들이 대체 생산기지를 찾는 가운데, 인도는 인구와 시장 규모에서 자연스러운 선택지가 됐다. 주요 서방 기업 경영진 중 인도 출신 인재가 많다는 점, 모디 정부의 ‘메이크 인 인디아(Make in India)’, ‘자립 인도(Self-Reliant India)’, ‘디지털 인도(Digital India)’ 정책도 투자 매력을 높였다. 인도 임금 수준은 중국의 3분의 1, 미국의 14분의 1 이하로, 빠른 추격 성장이 가능하다는 평가다.

그러나 리스크 요인도 적지 않다. 첫째, 겉으로 보이는 인구 구조의 장점이 과대평가된 것일 수 있다. 합계출산율은 여성 1인당 2명으로 이미 인구 대체 수준(2.1)을 밑돌았다. 여성 경제활동 참가율은 33%로 중국(61%)보다 훨씬 낮다. 이로 인해 전체 경제활동 참가율도 56%에 그쳐 중국(66%)보다 낮다.

둘째, 노동력의 교육·기술 수준이 중국 등 경쟁국보다 떨어진다. 세계은행에 따르면 2020년 기준 중국의 성인 문해율은 97%였지만, 인도는 2022년 기준 76%에 불과하다. 도로·항만 등 인프라도 중국보다 낙후돼 제조·수출 비용 경쟁력에서 불리하다.

셋째, 부패 수준이 높다. 국제투명성기구(TI)의 부패인식지수에서 인도는 중국보다 높은 부패도를 기록하고 있으며, 이는 기업 활동 비용을 높여 외국인 투자 매력을 저하시킨다.

마지막으로, 트럼프 대통령 특유의 강압적 협상 스타일은 새로운 불확실성 요인이다. 과거 중국산 제품에 대한 고율 관세를 피하기 위해 인도에서 생산하던 전략이 더 이상 통하지 않을 수 있다.

결론적으로, 인도를 ‘죽은 경제’로 부르는 것은 부적절하지만, 해외 기업들이 인도 진출 시 고려해야 할 리스크는 여전히 존재한다. 인도가 성장 잠재력을 온전히 실현하려면 추가적인 정책 개혁이 필수적이다.