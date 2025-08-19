[헤럴드경제=고승희 기자] 헌트릭스 ‘골든’의 1위 천하는 한 주만에 끝났지만, 그래도 톱2는 지켰다. 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 오리지널사운드트랙(OST)이 미국 빌보드 메인 싱글 차트 ‘핫 100’에서 거둔 성취다.

19일 미국 빌보드에 따르면 ‘케이팝 데몬 헌터스’에 삽입된 ‘골든’(Golden)이 2위, ‘유어 아이돌’(Your Idol)이 4위, ‘소다 팝’(Soda Pop)이 10위를 각각 기록했다.

미국에서 현재 가장 인기있는 노래의 순위를 매기는 ‘핫 100’은 현지의 스트리밍 데이터, 라디오 방송 점수(에어플레이), 판매량 데이터를 종합해 집계한다.

애니메이션의 주인공인 걸그룹 헌트릭스가 부른 ‘골든’은 지난주 이 차트에서 1위에 올랐으나, 한 계단 하락해 2위를 지켰다. ‘골든’은 전주보다 4% 증가한 3280만 스트리밍, 라디오 방송 점수 1160만, 판매량은 7000으로 각각 집계됐다.

헌트릭스와 경쟁하는 악령돌 사자보이즈의 ‘유어 아이돌’과 ‘소다 팝’도 여전히 인기다. ‘유어 아이돌’은 차트 집계 기간 2030만 스트리밍을 달성하며 전주보다 네 계단 뛰어오른 4위를 기록했다. ‘소다 팝’은 1760만 스트리밍으로 이 역시 전주보다 네 계단 상승했다.

빌보드는 “‘케이팝 데몬 헌터스’는 ‘토요일 밤의 열기’·‘사랑을 기다리며’ 같은 영화들과 마찬가지로 ‘핫 100’의 ‘톱 10’에 OST 세 곡을 동시에 진입시킨 작품이 됐다”고 밝혔다.