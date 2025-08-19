현대차·기아, 무보와 업무협약 하나 300억, 현대차·기아 100억 출연

하나은행은 지난 18일 현대차·기아, 한국무역보험공사와 ‘자동차 산업 수출 공급망 강화를 위한 금융지원’ 업무협약을 체결했다고 19일 밝혔다.

이번 협약은 미국 관세 조치로 인한 대외 경제 불확실성에 대응하고 국내 자동차 산업의 수출 공급망 강화를 통해 대기업과 중소·중견기업간 상생 협력을 지원하기 위해 마련됐다. 이를 위해 하나은행이 300억원, 현대차·기아가 100억원 등 총 400억원을 무보에 출연해 총 6300억원 규모로 금융지원 및 유동성을 공급한다.

지원 대상은 현대차·기아가 추천하는 협력업체로 ▷대출금리 우대 ▷보증료 100% 지원 등 실질적인 금융 혜택을 받게 된다. 또한 하나은행은 전 세계적인 공급망 ESG(환경·사회·지배구조) 규제 확산에 따른 수출기업의 어려움을 해소하기 위해 ESG 컨설팅 서비스도 제공하기로 했다.

충남 아산 디와이오토 본사에서 열린 협약식에는 김정관 산업통상자원부 장관, 성 김 현대차그룹 사장, 장영진 무보 사장, 이호성 하나은행장이 참석했다. 이들은 1호 보증서 발급업체인 디와이오토의 생산시설을 둘러보고 현장에서 고생하는 임직원에게 감사의 마음을 전했다.

이호성 행장은 “이번 협약은 최근 미국 관세조치 조치에 따라 경영에 어려움을 겪는 자동차 산업 수출기업에 실질적인 금융지원을 제공하기 위해 마련됐다”며 “외국환 전문은행으로서 수출기업의 든든한 파트너가 될 수 있도록 지속적인 민·관 협력을 이어나가겠다”고 전했다. 김은희 기자