남한강 굽어보는 호국의지 서린 파사성 이색도 반한 여주…‘신륵사 등대’ 눈길 황학산수목원, 뽕나무·벚나무·수련 ‘장관’ 인근 양평서 퓨전형 메덩골정원 9월 개관

1593년 전시 행정을 총괄했던 서애 유성룡은 여주 파사성 재정비에 나섰다. 고생 끝에 방비를 마친 뒤 서애는 지역 승병장 의엄스님에게 시 한 수를 보냈다.

‘파사성 위로 풀이 무성하고/ 그 아래로 물은 굽이쳐 돈다/ 봄바람은 날마다 끝없이 불어오고/ 떨어지는 꽃잎들이 성 모퉁이에 날린다.’

얼핏 낭만적인 시 한 편인 듯 보이지만, 한강이 도도하게 흐르는 수천년의 고장 여주를 결코 내주지 말자는 결기가 보인다. 실제 광풍 같던 왜군은 이순신 장군의 보급로 차단, 튼튼한 파사성 방어책으로 여주에 범접하지 못한 채 퇴각했다.

늦여름 파사성에 오르면 가을을 부르는 강바람이 모두의 심신을 뽀송하게 해준다. 굽이쳐 도는 여강(驪江·남한강 여주 구간)을 내려다보면, 지난 여름 폭염·폭우로 쌓인 피로감이 시원하게 씻기는 듯하다. 새로 생긴 남한강 출렁다리도 춤을 춘다.

일하러 왔다가 여주에 반한 목은 이색

공무수행 차 여주에 인연을 맺은 목은 이색은 고려가 기울어갈 때, 남은 삶을 여주에 보내고픈 심정을 시 ‘여강미회(驪江迷懷)’에 남았다. ‘천지는 무궁하나 인생은 끝이 있으니/ 초연히 돌아가야 하는데, 어디로 가야 하나/ 여강 한 굽이에 산은 그림 같은데/ 절반은 단청 같고, 절반은 시와 같다네.’

목은은 여주에서 보제존자석종비(보물) 비문을 짓고, 신륵사 대장경 완성 기념비각인 대장각을 나옹선사 제자들과 발원해 대장경 제작기록문 등을 만들었다.

파사성이란 이름은 1세기 신라 파사왕(80~112) 때 이야기가 전해지면서 붙여졌다. 남성 장군은 대륙에서 과업을 수행하고, 여성 장군은 파사성 쌓기로 하고, 누가 먼저 하느냐 내기를 했다. 그 결과 남장군이 먼저 임무를 수행하자 여장군이 충격으로 사고를 당하면서 축성을 끝맺지 못했다는 전설이 있다. 하지만 파사성은 과학적 검증 결과 6세기 때 완성됐다.

삼국시대부터 나룻터가 있던 이포교 앞에서 출발해 걷다 보면 해발 230m 정상까지는 50분가량 걸린다. 처음부터 끝까지 급경사다. 파사왕 때 비운의 여장군을 응원하려는 마음이 강했는지 등정에 성공한 여행객 중에는 여성이 압도적으로 많았다고 한다. 산의 8부 능선부터 정상부를 감싼 형태로 지어진 파사성 성벽 둘레는 943ｍ, 높이 4~6m이고, 성벽 두께는 3m가량으로 튼튼했다. 성 아래 천서리 마을은 비빔장이 맵고 강한 여주식 막국수로 유명하며, 이포보 일대에는 한강 자전거길, 쉼터, 조각공원이 조성돼 있다.

여주에서 큰 전투는 없었지만, 신륵사 앞에 잠시 주둔했던 왜군 ‘백정왜’를 우리 쪽 승병 부대가 기습해 50여 명을 제거한 일이 있었다. 이후 왜군은 여러 이유로 여주에 범접하지 못했다.

신륵사와 연결된 남한강 출렁다리

신륵사는 산사가 아니라, 큰 강변에 세워진 보기 드문 절이다. 신라 진평왕 때 원효대사가 창건했다는 설(說)만 있고, 고려 말 나옹선사가 머물렀던 200여 칸의 대사찰이었음은 입증됐다.

절 한복판에 대웅전 아닌 극락보전을 둔 점, 호국과 안전을 기원하는 사찰답게 다층석탑(보물) 기단부 돌에 커다란 용무늬를 새겨 그린 점, 절의 맨 앞에 남한강 절경을 굽어보는 누각 구룡루를 둔 점 등이 특이하다.

강변 언덕엔 현존하는 유일한 고려 벽돌탑 다층전탑이 웅장하게 서 있다. ‘여강의 등대’로 불린다. 전탑 바로 밑 강변 정자 강월헌에 오르면 강바람 시원하게 옷깃을 스친다. 강월은 나옹선사의 호이다.

신륵사 이야기 중 아쉬운 점은 나옹선사, 목은 이색 등이 호국의 마음으로 발원한 대장경판을 조선 태종이 호탕한 척하며 일본에 선물로 준 것이다.

향토사학자들은 “이방원이 호국정신을 남에게 넘겨, 이후 누란을 자초했다고 비난하는 사람들이 많았다”고 했다. 1948년 6월 광복을 주도한 백범 김구 선생이 안두희의 총에 맞아 숨지기 직전, 마지막 여행지가 신륵사와 남한강이었다.

점잖은 신륵사가 MZ세대의 사랑을 받게 된 계기는 지난 5월 남한강 출렁다리가 놓여 강 건너 금은모래유원지(물놀이장·캠핑장·미술관·폰박물관 등)와 연결됐기 때문이다.

길이 515m·높이 35m인 남한강 출렁다리는 일약 국내 최장 출렁다리에 이름을 올렸다. 다리 위에 서면 중국 상하이 황푸강의 평균 넓이와 비슷한 남한강의 도도한 흐름을 굽어본다. 황포돛배와 카누를 타는 레저객의 모습도 보인다. LED 유리 바닥에 사람 발이 닿으면 “빠지직”하며 갈라지는 특수 효과 구간이 재미를 더한다.

이 출렁다리 개통 이후 여주 도자기 축제는 열흘간 117만명 유치, 경제효과 1000억 원이라는 ‘대박’을 터트렸다. 덕분에 세종대왕 영릉 숲길, 도심 한글시장·한글빵, 미술관, 캠핑장, 신륵사 인문학 등 여주의 많은 매력이 다방면으로 널리 알려졌다.

이후 여주 민관은 올해를 ‘여주 관광 원년의 해’로 선포했다. 이달 중순 한국관광공사가 협업 파트너가 되면서 이 캠페인은 날개를 달게 됐다. ‘바가지 제로(0)’ 정책 실천도 여주가 관광도시로 급부상하는 요인이었다는 평이다.

황학산수목원·메덩골정원의 ‘아름다움’

신륵사에서 출렁다리와 평행으로 있는 여주대교를 차로 건넌 뒤 2㎞만 남쪽으로 가면 만나는 황학산 수목원은 숨은 보석 같은 자연 힐링 산책 공간이다.

8만2600평 규모인 이곳에는 2700여 종·수백만본의 식물이 산다. 수목원 안에는 석정원, 산열매원, 미니가든, 항아리 정원 등 14개의 테마정원과 잔디피크닉장 등 휴게 공원이 있는데, 이용료는 모두 무료다. 이 수목원은 세계 유일의 희귀식물인 단양쑥부쟁이, 멸종 위기의 미선나무 등의 보존·복원 책임도 맡고 있다.

이곳의 연못 매룡지에는 수련이 피어있고, 수목원 곳곳에는 참취, 왕해국, 각시둥글레, 꽃범의 꼬리, 제비붓꽃, 요강나물, 박태기나무, 꿀풀 등 희귀식물이 자란다. 채소 정원 ‘채원’은 시골 할머니집 밭 같은 농가의 축소판이라 할 만하다.

벚나무와 뽕나무의 뿌리가 연결된 연리근도 흥미롭다. 뽕과 벚은 모두 봄에 꽃피고 초여름에 열매를 맺는데, 가까이 자라는 두 나무가 오랜 세월을 함께하며 서로 부대끼고 겹쳐져 하나가 됐다. 가지가 붙은 연리지는 남녀간의 사랑을 상징하지만, 연리근은 가장 깊은 사랑, 부모와 자식 간의 아가페적 사랑을 의미한다.

남한강이 서울로 향하는 길목인 경기 양평군 양동면에는 한국과 유럽 정원의 철학이 어우러진 메덩골정원이 다음달 개관한다. 신륵사에서 차로 30분 걸린다. 메덩골은 메꽃이 많이 피던 골짜기라는 뜻이다.

6만여 평의 자연 부지 위에 전통 정원의 맥을 잇는 한국정원과 철학·예술을 품은 프랑스식 현대정원이 어우러져 있다.

메덩골정원에는 글로벌 건축가들이 여럿 참여해 ▷바위가 자유로이 춤추는 듯한 형상의 디오니소스 ▷철학자 니체가 ‘힘에의 의지’를 표현한 위버하우스 ▷병산서원의 현대판 전각 선곡서원과 소나무 숲을 내다보는 취병루 ▷강학당인 지일당, 유생들의 돌 정원 ▷옥연 연못을 바라보며 선현을 흠모하는 공간 ‘독락(獨樂)의 탑’ 등을 조성했다.

남한강 출렁다리 인근 여주박물관에 가면 혼암리·연양리 구석기 생활유적, 석우리 고인돌과 선돌, 중암리 고려 백자(양구), 매룡리 삼국시대 고분군에 대한 설명, 금(金)이 많이 나와 금사 지명이 생기고 금산정련소가 문화유산처럼 남아있다는 이야기 등을 듣고 성벽 쌓기, 탑 쌓기, 퍼즐 맞추기 등 지능계발형 어린이 역사 놀이도 할 수 있다.

이미 풍부한 문화관광자원을 갖추고도 남들보다 늦게 ‘관광 원년’을 선포한 여주가 앞으로 어떤 매력을 더 발산할지 궁금하다.

여주=함영훈 기자