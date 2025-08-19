한달새 52%↑…도매가는 하락세 “2~3주 후엔 소매가 안정 기대”

폭염과 폭우가 겹치면서 배춧값이 7000원을 돌파했다. 한 달 새 50% 넘게 급등했다. 다만 도매가격이 하락세로 전환되면서 소매가도 머지않아 안정될 것이라는 전망이 나온다.

19일 한국농수산식품유통공사에 따르면 18일 기준 배추 상품 평균 소매가격은 7062원으로, 작년 같은 날보다 9.3% 올랐다. 평년 대비로는 11% 높은 수준이다.

불과 지난달까지만 해도 4000원대였던 배춧값은 최근 폭염·폭우 영향으로 산지 출하량이 줄며 급등세를 보였다. 지난 13일 6871원이던 가격은 14일 7023원으로 뛰더니 나흘 만에 다시 올랐다. 전달 대비 상승률은 52%로, 한 포기에 2500원 가까이 오른 셈이다. 농림축산식품부 관계자는 “지난달부터 이달 초까지 폭염과 폭우가 번갈아 발생하면서 배추 품질이 크게 떨어졌다”고 설명했다. 대형마트 관계자도 “양질의 배추 물량이 예년에 비해 확연히 줄었다”고 말했다.

그나마 다행인 건 도매가격은 하락 전환됐다는 점이다. 지난 14일 기준 배추 상품 도매가는 4393원으로 작년보다 23.6% 낮고, 평년 대비 5.7% 저렴하다.

농식품부는 “고랭지 배추 산지의 기온이 내려가 출하량이 늘고, 정부 비축 물량도 방출하면서 도매가격이 떨어졌다”며 “소매가격은 보통 2~3주 시차를 두고 도매가격 흐름을 따른다”고 설명했다.

앞서 송미령 농식품부 장관도 지난 7일 기자간담회에서 “배추는 비축 물량으로 수급을 조절해 평년보다는 다소 비싸더라도 시장 불안을 넘길 수 있다”고 밝혔다.

배추 외에 무 가격은 개당 2588원으로 작년보다 18% 낮았다. 양배추는 4526원으로 3.3% 올랐고, 토마토는 1㎏당 5571원으로 11.1% 상승했다.

여름철 대표 과일인 수박은 끝물에 접어들며 2만9910원으로 내려왔다. 평년보다는 9.8% 비싸지만 작년 대비 4.8% 낮다. 복숭아(백도 상품 10개 기준)는 2만2685원으로 작년보다 26.3%, 평년보다 10.9% 비쌌다.

김용훈 기자