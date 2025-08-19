[헤럴드경제=김주리 기자] 일본에서 ‘졸혼’을 선택한 남성이 수억 원대 연금을 받으면서도 매일 라면에 의존하는 생활을 하게 된 사연이 전해졌다.

17일(현지시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 제조업 임원으로 일하다 은퇴한 일본 남성 야마다 테츠의 사례를 소개했다.

그는 은퇴 후 5000만엔(한화 약 4억7000만원)의 연금으로 고향집으로 내려가 제2의 인생을 시작하겠다고 결심했다. 하지만 도시 생활에 익숙한 아내 케이코와 직장이 도쿄에 있는 두 아들은 동의하지 않았다.

결국 부부는 법적 혼인은 유지하되 각자 생활하는 졸혼을 택했다.

야마다는 홀로 시골집을 개조하며 자유를 만끽하겠다고 기대했지만 곧 예상치 못한 현실에 부딪혔다. 요리와 청소 등 기본적인 생활 능력이 부족했던 그는 매일 라면과 냉동 채소로 끼니를 때웠다.

반면 도쿄에 남은 아내 케이코는 수제 공방을 열며 새로운 삶을 즐겼다. 사회관계망서비스(SNS)를 통해 이를 알게 된 야마다는 “내가 없어도 아내는 행복해 보인다”며 씁쓸한 심정을 토로했다. 그는 자녀들과도 거의 연락하지 못한 채 외로움 속에 결정을 후회한다고 밝혔다.

한편 2004년 일본 작가 스기야마 유미코의 책 ‘졸혼을 권함(卒婚のススメ)’에서 처음 소개된 졸혼은 부부가 결혼 생활을 유지하면서도 독립과 자유를 추구하는 방식으로 중장년층 사이에서 점차 확산되고 있다.