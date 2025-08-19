1년·6개월 수익률 각각 10.07%,2.45% 수익성·안정성 동시 추구…주식 비중 약 35~40% 유지

[헤럴드경제=경예은 기자] 한국투자신탁운용은 ‘한국투자TIF알아서평생소득ETF포커스펀드’가 국내 설정된 목표인컴펀드(TIF, Target Income Fund) 중 가장 높은 수익률을 기록했다고 19일 밝혔다.

펀드평가사 에프엔가이드에 따르면 지난 18일 종가 기준 한국투자TIF알아서평생소득ETF포커스펀드(채권혼합-재간접형, C-F 클래스 기준)의 최근 1년 수익률은 10.07%로, 국내 TIF 가운데 가장 성과가 우수했다. 해당 펀드의 6개월 수익률은 2.45%다.

한국투자TIF알아서평생소득ETF포커스펀드는 글로벌 주식과 채권 등 다양한 자산에 투자하며 장기 초과 수익과 위험 관리를 동시에 추구하는 자산배분형 TIF다. TIF는 은퇴 자산을 효과적으로 유지 및 활용할 수 있도록 노후 자산관리에 특화된 맞춤형 펀드다.

해당 펀드는 국내 투자자에게 최적화된 자산배분 전략을 적용해 미국 성장주 중심의 해외 주식과 국내 채권의 조합으로 운용된다. 외환자산은 100% 환노출되며, 경기 상승과 하강 국면의 시나리오 차이를 줄였다.

이에 더해 상장지수펀드(ETF) 위주의 저비용 포트폴리오 구성과 정기적인 비중 조절은 물론 시장상황과 비용까지 고려한 리밸런싱 전략을 활용하는 등 노후자금 투자 상품인 만큼 장기 수익률을 높이기 위해 저비용 구조를 추구한다.

아울러 기대수명 증가에 따른 장수 리스크에 대응하기 위해 주식 비중을 약 35~40% 수준으로 유지, 은퇴 이후에도 안정적인 수익 창출이 가능하도록 설계됐다.

또한 40년 이상 축적된 경기 사이클 분석해 자체 개발한 장기자본시장가정(LTCMA)을 토대로 수익률을 높이면서도 위험을 정교하게 통제하는 최적화 포트폴리오를 적용했다.

강성수 한국투자신탁운용 솔루션담당 상무는 “해당 펀드는 안정성과 수익성을 동시에 만족시킬 수 있도록 설계된 운용 전략이 강점”이라며 “앞으로도 투자자의 다양한 수요를 반영해 추가 클래스 출시 등 상품 라인업을 확대할 계획”이라고 말했다.