[헤럴드경제=김보영 기자] 원주의 대형 마트에 한 중년 남성이 나체 상태로 나타나 충격을 주고 있다. 이 남성은 실오라기조차 걸치지 않은 채 마트 안을 활보한 것으로 전해졌다.

지난 18일 온라인 커뮤니티 보배드림에 ‘원주 마트 등장한 나체남. 안구 테러 주의’라는 제목의 글이 올라왔다. 작성자는 지난달 24일 오후 5시쯤 원주의 한 대형마트에 한 남성이 나체로 등장했다며 상황을 전했다.

글에 따르면 남성은 마트 곳곳을 돌아다니다 결국 신고를 받고 출동한 경찰에 체포됐다. 50대로 알려진 이 남성은 경찰에 “스트레스 받아 그랬다”고 진술한 걸로 전해졌다.

작성자는 “날이 더워 그러냐”며 “적당히 합시다. 마트에 장 보러 간 분들은 무슨 죄냐”며 황당해 했다. 그는 “안구 테러에, 거기다 뛰어다니기까지 했다”라고 말했다.

사진을 접한 네티즌들은 “별의별 인간이 다 있다”, “안 본 눈 산다”, “진격의 거인 실사판이다”, “본인 스트레스 풀자고 남들한테도 스트레스를 주냐”는 반응을 보였다.

한편 공공장소에서 노출하는 행위는 경범죄처벌법상 과다노출죄나 공연음란죄로 처벌받을 수 있다. 과다노출죄는 10만원 이내의 벌금으로 처벌하고, 공연음란죄는 1년 이하의 징역이나 500만원 이하의 벌금, 구류 또는 과료에 처할 수 있다.