이지스 인수전 경쟁 본격화…투자 포인트 ‘자산운용 역량 내재화’ 자산-부채 통합관리 극대화도 관건…생보사 ‘생존방정식’ 새로 쓴다

[헤럴드경제=노아름 기자] 한화생명에 이어 흥국생명까지 이지스자산운용 인수전에 뛰어들면서 보험사가 자산운용업에 주목하는 배경에 관심이 모인다. 수익성 확보를 통한 이차 역마진 해소와 자산운용 역량 내재화 등이 주요 투자 포인트로 꼽힌다.

19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이지스자산운용의 매각 예비입찰에 한화생명과 흥국생명이 응찰했다. 이외 대신증권 등이 응찰한 것으로 전해졌다.

업계는 한화생명에 이어 흥국생명까지 이지스자산운용 인수전에 뛰어든 배경에 주목한다. 우선 부동산 분야에선 국내 최고로 꼽히는 이지스자산운용을 인수할 경우 우량 자산 다수를 손에 넣을 수 있다는 점이 표면적 이유로 꼽힌다.

이에 더해 이들 보험사가 처한 상황을 살펴봐야한다는 분석도 제기된다.

2023년 새 국제회계기준인 IFRS17 도입 이후, 보험사는 장기보험에서 창출된 보험계약마진(CSM)을 매년 일정 비율로 상각해 수익으로 인식해야한다. 새로운 자본제도인 지급여력비율(K-ICS·킥스)는 기존보다 자산 관련 리스크 비율을 세분화해 보험사로 하여금 채권 중심의 투자를 유도하고 있다.

생명보험사는 그동안 종신보험 성격의 저축성 보험을 주로 판매하다보니 보장성보험 위주의 영업을 이어온 손해보험에 비해 CSM이 적고, 이에 따라 수익성도 비교적 낮은 상황이다. 이처럼 손해보험에 비해 상대적으로 CSM 등 이익지표가 열세에 처한 생명보험사 입장에서는 중장기적으로 안정적인 이익을 내는 자회사를 확보하면 이익경쟁에서 뒤쳐지지 않을 수 있다.

이에 더해 고착화된 이차 역마진 구조를 탈피할 수 있다는 점도 주요 포인트로 꼽힌다. 생보업계는 1990년대 당시 예정이율이 7~8%에 달하는 고금리 확정형 저축보험 상품을 주로 판매했다. 현재의 금리수준을 고려하면 생보사들은 이 당시 판매된 보험계약 대부분에서 역마진을 내고있다.

업계 관계자는 “보험사가 직접 대체투자 포트폴리오를 확대해 역마진을 메꿀 수 있다”면서도 “이는 곧 자산이 가지는 리스크 가중치를 높여 보험사의 자본비율을 낮추는 결과를 낳는다”고 짚었다.

자회사로 이지스자산운용을 인수할 경우 상대적으로 안정적인 이익을 현금으로 지속 확보할 수 있기 때문에 이차 역마진을 해소하는 투자 포트폴리오 차원에서도 좋은 선택지라는 분석이다. 보험사가 보유한 자산을 자회사에 맡기는 것을 넘어서, 이지스자산운용이 연기금이나 공제회 등의 위탁운용관리(OCIO) 비즈니스를 통해 수수료 등 자체 수익을 확보할 경우 역마진 상쇄효과는 극대화될 수 있다.

또한 보험사에게 중요해진 자산-부채 통합관리(ALM) 역량도 내재화할 수 있다는 면도 인수전 참전의 배경이 됐다는 진단이다.

최근 금융당국은 보험사의 자산-부채 만기(듀레이션) 관리강화를 주문하고 있다. 사망담보 등 계약별 가입기간이 길 수 밖에 없는 생보사의 경우 부채의 만기가 자산보다 길어 금리위험에 취약한 상황이다.

물론 이들 보험사가 이지스자산운용을 인수한다고 해서 만기 차이가 바로 좁혀지는 효과를 기대하긴 어렵다. 하지만 향후 장기 ALM 역량을 끌어올리는 데에는 이지스자산운용의 인력과 인프라를 활용할 수 있다는 분석이 나온다.

이는 국내외에서 심심찮게 목격된다. 지난해 미국 메트라이프는 파인브릿지인베스트먼트를 인수했는데, 당시 생명보험 계약자산에 매칭할 수 있는 장기 채권자산에 대한 접근성이 시너지로 꼽힌 바 있다.

2023년에는 교보생명이 파빌리온자산운용을 인수해 자회사로 편입한 바 있다. 파빌리온자산운용은 부동산 개발 등 대체투자 분야에서 전문성을 인정받았는데, 이를 통해 교보생명 역시 대체투자 시장에서의 투자기회를 찾는 데에 경쟁력을 확보할 수 있게 됐다는 평가다.

IB업계 관계자는 “한화생명과 흥국생명 모두 규제에 대비해 듀레이션 관리를 포함한 자산운용 역량을 끌어올리는 것이 시급한 상황”이라며 “고착화된 이차 역마진 해소에도 상당한 역할을 할 수 있는 매력적인 자산”이라고 말했다.