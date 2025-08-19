-9월 4~7일, 여의도공원, 더현대서울 등 영등포 전역서 열려 - 전국 37개 문화도시 총집결…청주, 서귀포, 영도, 춘천 이어 개최 - 전시, 체험, 포럼, 투어 등 풍성한 콘텐츠와 부대행사 마련

[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 영등포구(구청장 최호권·사진)가 내달 4일부터 7일까지 ‘2025 문화도시 박람회’를 개최한다고 밝혔다.

문화도시 박람회는 지역 고유의 문화자원을 활용해 도시 브랜드 가치를 높이는 문화행사다. 지역문화진흥법에 따라 지정된 전국의 37개 문화도시가 모두 참여한다. 행사는 영등포 전역에서 열린다.

구는 2021년 서울시 유일의 법정 문화도시로 선정된 이후, 문화도시조성사업 평가에서 2년 연속 우수도시로 꼽혔다. 올해는 전국문화도시협의회 5기 의장도시로서 박람회를 유치하고, 행사는 문화체육관광부, 서울특별시, 전국문화도시협의회가 주최, 영등포구와 영등포문화재단이 주관한다.

올해 박람회 주제는 ‘다름으로 가꾸어 가는 뜰(Blooming Diversity, Connecting Our City)’이다. 서로 다른 문화를 가진 도시들이 모여 다양성과 풍성함을 만들어 간다는 의미를 담았다.

여의도공원 문화의 마당에 설치된 대형 에어돔에서는 37개 문화도시 홍보관이 운영된다. 방문객들은 날씨에 구애받지 않고 전국 문화도시의 정책, 특성화 사업 등을 한눈에 경험할 수 있다.

더현대서울 지하 1층 이벤트홀에는 ‘기묘한 아름다움이 뒤섞인 뜰(Yard of Colorful Oddity)’을 주제로 문화도시 정책 홍보관이 마련된다. 초현실적 분위기의 전시와 포토존, 미디어 아트 체험 등 다양한 시민 참여형 프로그램을 통해 문화도시 정책을 색다르게 소개한다.

박람회 기간 동안 영등포 전역에서는 전시, 체험, 아트투어 등 다양한 부대 프로그램이 펼쳐진다. 박람회는 무료로 관람할 수 있으며, 일부 포럼, 체험, 투어 프로그램은 사전 신청이 필요하다. 자세한 행사 일정과 내용은 오는 20일부터 ‘2025 문화도시 박람회’ 또는 ‘문화도시 영등포’ 홈페이지에서 확인할 수 있다.

최호권 영등포구청장은 “2025년 의장도시인 영등포의 다채로운 문화와 전국 37개 문화도시의 매력을 한자리에서 즐길 수 있는 기회”라며 “문화를 경험하고 가꾸는 주인공으로서 많은 시민들이 함께 참여해 뜻깊은 시간을 보내시기 바란다”라고 전했다.