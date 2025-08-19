“다자회담 일시 중단 후 푸틴과 통화” CNN 등 美언론 소식통 인용해 보도 우크라 안전보장 방안 의견 청취 추정 트럼프, 푸틴·젤렌스키와 3자 회담 추진

[헤럴드경제=김수한 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 18일(현지시간) 백악관에서 우크라이나 및 유럽 정상들과 우크라이나 전쟁 종전 방안을 논의하던 중 회담을 일시 중단하고 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 통화한 것으로 전해졌다.

CNN 등 매체에 따르면 트럼프 대통령은 이날 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 양자 회담을 가진 후 젤렌스키 대통령과 유럽 주요국 정상들이 참여하는 다자회담을 주재하던 중 푸틴 대통령과 통화하기 위해 회의를 일시 중단했다.

미국 온라인 매체 악시오스도 2명의 소식통을 인용, 트럼프 대통령이 우크라이나 및 유럽 정상들과의 회담 도중 일시 휴식을 요청한 뒤 푸틴 대통령과 통화했다고 전했다.

트럼프 대통령은 이날 우크라이나 및 유럽 정상들과 논의한 우크라이나 안전보장 방안 등에 대한 푸틴 대통령의 의견을 청취했을 것으로 보인다.

트럼프 대통령은 지난 15일 알래스카에서 푸틴 대통령과 집권 2기 첫 정상회담을 가진 바 있다.

트럼프 대통령은 이날 회담 결과를 바탕으로 향후 자신과 젤렌스키 대통령, 푸틴 대통령 등 3자가 참여하는 정상회담을 개최할 예정이다.