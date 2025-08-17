-웨이보 전체 기준 ‘밤을 걷는 선비’ 작품 주제 누적 조회수 9억 8천만 회 달성→개인 주제 누적 조회수 8억 회 기록

[헤럴드경제 = 서병기 선임기자]배우 이수혁이 웨이보 전체에서 개인으로 누적 조회수 8억 회를 기록하며, ‘최다 인기 한국 아티스트상’을 수상했다.

지난 16일(현지 시각) 태국 방콕에서 열린 ‘웨이보 갈라 2025 웨이보 문화교류의 밤 in 태국’(이하 ‘2025 웨이보 문화교류의 밤’)에 참석한 이수혁이 ‘최다 인기 한국 아티스트상’(Most Popular Korean Artist)을 수상하며 현지에서의 뜨거운 인기를 실감케 했다.

‘2025 웨이보 문화교류의 밤’은 웨이보(Weibo)가 주최하는 글로벌 문화 교류 시상식으로 한국, 중국, 태국 3개국의 정상급 아티스트들을 초청해 중국과 아시아 주요 국가 간의 문화 예술 교류를 촉진하고 국제적인 스타 및 콘텐츠의 영향력을 조명하는 행사이다.

한국 대표로 배우 이수혁을 비롯해 가수 케플러(Kep1er), 중국 배우 진비우(陈飞宇), 심월(沈月), 태국 배우 프린 수파랏(Prin Suparat), 핌차녹 류위셋파이분(Pimchanok Leuwisetpaiboon) 등 각국을 대표하는 아티스트들이 참석해 자리를 빛냈다.

시상식 전 레드카펫에 등장한 이수혁은 검은색 슈트에 흰색 스카프를 매치, 남다른 패션 센스로 현지 매체의 이목을 집중시키며 스포트라이트를 받았다. 또한, 이수혁은 현장을 찾아준 팬들을 살뜰히 챙기는 모습으로 훈훈함을 더했다.

수상에 앞서 웨이보는 웨이보 전체를 기준으로 이수혁이 출연한 드라마 ‘밤을 걷는 선비’의 작품 주제 누적 조회수가 9억 8천만 회를 달성했으며, 이수혁 개인 주제의 누적 조회수는 8억 회를 기록했다고 소개했다.

이어 ‘최다 인기 한국 아티스트상’ 수상의 영예를 안은 이수혁은 “Most Popular Korean Artist 상을 주셔서 너무 감사드린다. 팬분들께도 감사드린다. (Most Popular Korean Artist가)아직 아닌 것 같은데, 뽑아 주셔서 너무 감사드리고 더 자주 뵐 수 있었으면 좋겠다”라며 소감을 전했다.

사극부터 현대극, 판타지물까지 다양한 작품과 장르에서 활약하며 큰 사랑을 받아온 이수혁은 출연 작품들이 태국 주요 플랫폼인 LINE TV의 한국 드라마 상위권에 랭크되며, 꾸준한 인기를 얻고 있다.

최근 주연작인 드라마 ‘S라인’이 제8회 칸 국제 시리즈 페스티벌 장편 경쟁 부문에 공식 초청되어 국내 최초 음악상을 수상하며, 국내를 넘어 해외에서도 큰 화제를 모으고 있다.

이렇듯 두터운 아시아 팬덤을 바탕으로 글로벌 행보를 이어 나가고 있는 이수혁은 오는 8월 30일 중국 항저우에서 단독 팬미팅을 개최해 중국 팬들과 만날 예정이다.