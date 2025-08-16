내수 부진 속 수출모멘텀 약화·과잉생산 등

[헤럴드경제=고재우 기자] 지난 달 중국 주요 경제지표가 올해 들어 가장 부진한 수치를 나타냈다. 이에 따라 추가 경기 부양책에 대한 압력이 커지고 있다.

16일(현지 시간) 블룸버그, 월스트리트저널(WS) 등에 따르면 중국의 7월 주요 경제지표가 올해 들어 가장 부진한 수치를 보이면서 추가 경기 부양책의 압박이 커지고 있다.

올해 상반기 중국 경제는 도널드 트럼프 미국 행정부의 관세 정책에 다른 불확실성 속에도 비교적 양호한 흐름을 보였으나 하반기에 들어서며 확연해진 경제 둔화세가 수치로 나타나고 있다는 평가다.

전날 중국 국가통계국 발표에 따르면 중국의 7월 산업생산과 소매판매, 고정자산 투자 등 경제지표들이 시장 예상치를 하회했다.

최근 수년간 중국 경제를 견인해온 산업생산은 작년 동월 대비 5.7% 증가해 지난해 12월 이후 8개월 만에 가장 낮았다. 또 내수 가늠자인 소매판매는 7월에 3.7% 늘어나는 데 그쳐 작년 11월 이후 가장 낮은 수치를 보였다.

농촌을 제외한 공장, 도로, 전력망, 부동산 등에 대한 자본 투자 변화를 보여주는 1∼7월 고정자산투자는 지난해 같은 기간보다 1.6% 증가하는 데 그쳤다.

국가통계국 발표 자료에 기반한 이코노미스트 추산치에 따르면 7월 고정자산 투자가 작년 동월 대비 약 5.3% 감소해 코로나19 팬데믹이 시작된 2020년 1∼2월 이후 최악의 수치를 기록했다고 블룸버그는 전했다.

이밖에 7월 전국 도시 실업률 평균은 5.2%로 전월 대비 0.2%포인트 상승했고, 신규주택 가격도 당국의 부동산 시장 안정화 대책에도 하락세를 이었다.

이처럼 부진한 7월 지표들은 안팎으로 여러 위험 요소를 안은 중국 경제가 광범위하게 둔화하고 있다는 신호라고 외신들은 지적했다.

중국은 올해 상반기 미국의 상호관세 부과 유예기간 선수요에 따른 수출 효과에 힘입어 국내총생산(GDP)이 전년 동기 대비 5.3% 증가하는 등 양호한 성적을 냈지만 하반기 들어 무역전쟁 충격이 본격화하면 성장 동력을 유지하기 어려울 것으로 예상된다.

중국은 또한 국내에서도 부진한 내수를 진작시키는 동시에 과잉생산을 억제하기 위한 구조조정도 해야 하는 복잡한 상황에 놓여 있다.

상반기의 모멘텀을 하반기까지 유지하기 어려울 것이라는 예상이 주를 이루는 가운데 중국 당국이 부양책을 앞당겨야 한다는 지적도 나온다.

중국은 지난해 하반기부터 여러 경기 부양책을 내놨지만 기대에 못 미친다는 평가가 많았다. 올해도 소비촉진 보조금을 지급하고 지난 5월에는 지급준비율과 기준금리 격인 대출우대금리(LPR)를 낮췄으나 아직은 대규모 부양책은 자제하고 있다.

캐피털이코노믹스의 황즈춘 이코노미스트는 수출 수요 감소와 중국 정부의 대응 부족을 지적하며 “올해 남은 기간 경제 회복을 기대할 이유가 거의 없다”고 WSJ에 말했다.

전문가들은 하반기에는 수출증가 효과를 기대하기 어려운 상황에서 ‘5% 안팎’ 경제성장 목표를 달성해야 하는 중국이 추가 부양책을 앞당겨 내놓을 가능성을 점쳤다.

롭 숩바라 노무라증권 아시아 담당 수석이코노미스트는 “단기적으로 과잉생산과 디플레이션을 해결하는 데 드는 비용이 성장세를 더 늦출 수 있다”며 “중국은 하반기에 새로운 지원 조치 발표를 서두를 가능성이 매우 크다”고 분석했다.

블룸버그이코노믹스의 창수 이코노미스트와 에릭주 이코노미스트는 “이처럼 급격한 모멘텀 상실은 심리 약화와 같은 더 깊은 위험을 시사한다”며 “이르면 9월에 인민은행이 추가 완화를 단행할 수 있다”고 말했다.