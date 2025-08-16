3대째 가난했던 독립유공자 가정들에 내 집 기부마라톤..국민들 열정적 참가

[헤럴드경제=함영훈 기자] 국제 주거복지 비영리단체 한국해비타트와 가수 션이 광복 80주년을 맞아 개최한 기부 마라톤 캠페인 ‘2025 815런’이 성황리에 마무리되면서 3대째 가난하게 살아왔던 독립유공자 후손 19가구가 새 집을 얻게 됐다.

6회째를 맞은 ‘815런’은 독립유공자의 희생과 헌신을 기리고, ‘잘될 거야, 대한민국!’이라는 희망의 메시지를 전하는 캠페인이다.

참가비 전액 독립유공자 후손들의 주거환경 개선을 위해 사용된다. 올해는 역대 최다인 1만9450명(오프라인 4000명 / 버추얼 1만5450명)이 참여했다.

2025 815런은 8월 1일부터 15일까지 진행된 ‘버추얼 런’과 8월 15일(광복절) 상암 월드컵공원에서 개최된 ‘오프라인 런’으로 나뉘어 진행되었다.

버추얼 런 참가자들은 전국 각지에서 일정 거리(3.1km / 4.5㎞ / 8.15㎞) 중 원하는 코스를 선택해 자유롭게 달린 뒤, 네이버 해피빈과 블로그, 인스타그램을 통해 러닝을 인증했다. 추첨을 통해 최대 81,500원의 네이버페이가 제공되는 특별 이벤트도 함께 진행되며 큰 호응을 얻었다.

광복절 당일 저녁, 상암 월드컵 공원에서 열린 오프라인 런에는 4000명의 러너가 함께 8.15㎞를 달렸고, 션, 소향 등이 참여한 특별 콘서트도 마련되어 감동의 시간을 선사했다.

815런 캠페인 홍보대사인 가수 션은 무더운 날씨에도 81.5㎞를 7시간 50분 21초에 완주하며 감동의 레이스를 펼쳤다. 45명의 페이서는 5인 1조로 나뉘어 션과 함께 발을 맞췄으며, 이영표, 윤세아, 권은주, 진선규, 고한민, 조원희, 정지현, 임세미, 최시원, 임시완, 이시우, 이연진 등이 참여해 힘을 보탰다.

참가비 전액과 110여 개 기업의 후원을 더한 총 23억 4850만 6344원의 기부금이 조성되었으며, 수익금은 전액 독립유공자 후손 가정을 위한 주거환경개선 사업에 사용된다.

미라클365, 노스페이스, 풍림무약, 가히, 파라다이스, 경남제약, 동서식품, 캥거루크루, 삼양통상, ㈜미래컴퍼니, 삼정사랑나눔회, 크루고스트, 법무법인 정의, ㈜삼기, 세아그룹, 다산구조기술, 헤일리온코리아, GS벤쳐스, GS파워, GS건설, GS에너지, GS리테일, 한국앤컴퍼니㈜, 삼성헬스, 오리엔탈쉬핑, 크래프톤, 크리에이티브멋, 효성첨단소재, ㈜독립문, 군산레저산업, 삼호산업, ㈜엘엔에프, 삼양인터내셔날, 스튜디오에피소드, 한독모터스, 퍼시스그룹, 모투스컴퍼니, 코오롱, ㈜아론, (재)게임인재단, 아우토슈타트, YIDO, LH, 아주, 진인프라, (주)LIG, 명성라이픽스, LIG넥스원, LIG시스템, LIG Huseco, 이노와이어리스, 베디베로, 트레스지파트너스, 예일헬스케어, 화승, 글랜우드프라이빗에쿼티, 한세실업, ARK 임팩트자산운용, 요아정, 에코글로벌그룹, 컴투스, AIA 생명, 동국제강그룹, 월간윤종신, 디어유, 성주재단, 파워에이드, 풍년제과, 팜얼라이브가 후원 기업으로 참여했다.

션은 “우리 중 누군가는 독립유공자분들에게 감사한 마음을 전해야 한다. 감사로 집을 지어드리는 것, 그게 바로 815런이다. 마음을 함께 나눠준 모든 러너들께 감사드린다”며 소감을 전했다.

2020~2025 815런을 통해 국내외 약5만여 명의 러너, 260명의 페이서, 383개 후원기업이 함께해 85억여 원의 기금을 마련했으며, 모인 후원금으로 지금까지 독립유공자 후손 19가정에 보금자리를 헌정, 20~22번째 집도 짓고 있다.

한국해비타트(Habitat for Humanity Korea)는

1976년 미국에서 시작한 국제 비영리단체 해비타트(Habitat for Humanity)의 한국법인으로 1994년 설립되었다. ‘모든 사람에게 안락한 집이 있는 세상’이라는 비전 아래 열악한 주거환경으로 고통받는 사람들을 위해 집과 마을을 짓고 희망을 전하고 있다. 건축 현장 자원봉사자를 비롯해 수많은 개인, 기업, 기관 및 단체 후원자들이 현금, 물자 및 재능 기부를 통해 해비타트 운동에 동참하고 있다.