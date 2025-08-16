[헤럴드경제=이원율 기자]지난해 12월, 5년여 만에 재개관한 프랑스 파리의 노트르담 대성당.

이곳이 프랑스에서 가장 인기 있는 관광지로 다시 떠올라 눈길을 끈다.

14일(현지시간) 일간 르피가로에 따르면 지난해 재개관 후 1년도 되지 않은 현재까지 노트르담 대성당 방문객 수는 700만명 이상이다.

이는 월평균 약 100만명꼴이다. 많게는 하루에만 평균 3만5000~4만명이 대성당을 찾았다고 매체는 설명했다.

이 추세로 가면 올해 말까지 예상 방문객 수는 약 1200만명. 프랑스에서 가장 많은 방문객을 기록한 관광지로 위세를 되찾을 듯보인다.

노트르담 대성당은 2019년 4월 화재가 발생하기 전에도 연간 1100만명이 찾는 대표 관광지였다.

화재로 5년여간 대성당이 공사에 들어간 후 최고 인기 관광지 자리는 지금껏 몽마르트르에 있는 사스레쾨르 대성당이 차지했다. 이곳은 지난해 약 900만명이 찾았다. 루브르 박물관(870만명), 베르사유 궁전(840만명), 에펠탑(630만명), 몽생미셸 수도원(150만명) 등보다도 많은 숫자였다.

다만, 현재 노트르담 대성당의 복원 작업이 완전히 끝나지는 않았다.

성당 끝부분의 거미줄 같은 반아치형 부벽, 사제관, 북쪽과 남쪽 회랑의 외벽 작업은 아직 마무리가 되지 않은 상태다. 올 연말부터는 대성당 앞 광장도 새단장에 들어갈 예정이다.

노트르담 대성당은 지난해 12월7일 재개관 기념식을 가졌다.

2019년 4월15일 원인을 알 수 없는 불이 나 대성당의 첨탑 등이 소실된 이래 2063일 만이었다.

당시 개관식에는 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령, 도널드 트럼프 미국 대통령 등 국내외 중 인사가 참석 명단 속 이름을 올렸다.

1163년 착공 시점 기준 861년 역사를 품은 노트르담 대성당은 파리 구도심 시테섬 동쪽에 있는 성당이다. 프랑스 고딕 양식 건축물의 대표작으로 꼽힌다.

이곳은 프랑스 혁명 이후인 1804년 12월2일 나폴레옹 보나파르트가 황제 대관식을 거행한 곳이기도 하다.