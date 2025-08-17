2050년 성인 절반 과체중·비만… 1292억달러 규모 시장 형성 한미약품·디앤디파마텍, 국내 비만 치료제 최선호 종목

[헤럴드경제=문이림 기자] 오는 2050년 전 세계 성인 절반이 과체중·비만으로 분류될 것이라는 전망이 나와 충격을 주고 있다. 이에 투자자들 사이에서는 비만 치료제 시장이 ‘차세대 성장 섹터’로 주목받고 있다.

17일 글로벌 시장조사기관 그랜드뷰리서치에 따르면 2050년 전 세계 성인 약 38억명, 해당 시점 인구의 절반이 과체중·비만으로 분류될 전망이다. 비만 치료제 시장은 2024년 334억달러에서 2033년 773억달러로 확대될 것으로 보인다.

1세대 당뇨·비만 치료제 시장은 노보노디스크의 ‘삭센다’가 문을 열었다. 시장은 2010년부터 2020년까지 연평균 33.2% 성장하며 기반을 다졌다. 노보노디스크의 ‘오젬픽’과 ‘위고비’가 2020년부터 2024년까지 연평균 60% 2세대 시장의 성장세를 이끌었다.

2022년 릴리아릴리의 ‘마운자로’가 합류하자 노보노디스크는 선두 자리를 빼앗겼다. 노보노디스크는 지난달 29일 비만치료제 시장의 경쟁 심화로 하반기 실적이 악화할 것이라고 밝혔다. 이날 노보노디스크 주가는 덴마크 증시에서 장중 29.8% 급락했다. 미국 뉴욕 증시에선 올해 들어 44% 하락했다.

판세를 가른 건 GLP-1 기술의 진화다. GLP-1은 식사 후 인슐린 분비를 촉진하고 포만감을 높이는 호르몬이다. 당초 제2형 당뇨병 치료제로 개발됐지만 강력한 체중 감량 효과로 비만 치료제의 핵심 성분이 됐다.

위고비는 GLP-1 단일 수용체 작용제 방식으로 체중 감량 효과를 낸다. 마운자로는 GLP-1과 GIP(포도당 의존성 인슐린 분비 촉진 폴리펩타이드) 수용체를 동시에 자극해 식욕 억제 효과를 극대화했다.

글로벌 임상 3상에서 마운자로는 평균 체중 감소율 20.2%로 위고비(13.7%)를 압도했다. 허리둘레 감소폭도 18.4㎝로 위고비(13㎝)를 크게 웃돌았다. 마운자로는 출시 2년 만에 미국 점유율 53.3%를 기록하며 위고비를 추월했다.

향후 비만 치료제 시장은 2030년까지 연평균 18% 성장할 것으로 전망된다. 시장 규모는 1292억달러 다.

김혜민 KB증권 연구원은 “현재 비만 치료제 시장에선 일라이릴리와 노보노디스크의 패권 싸움이 진행 중이지만 글로벌 기업들은 현실에 안주하지 않고 지속적인 연구개발을 하고 있다”며 “시장은 지속해서 확장할 것”이라고 내다봤다.

국내 비만 치료제 개발 기업에도 관심이 쏠린다. 김 연구원은 “국내에서는 한미약품과 디앤디파마텍이 비만 치료제 개발의 최선호 종목으로 꼽힌다”고 말했다.

한미약품은 미국당뇨병학회(ADA)에서 최신 트렌드에 맞춘 LA-TRIA와 UCN-2 등 초기 연구 성과를 발표했다. 국내에서 3상 임상시험을 진행 중인 에페글레나타이드의 결과는 올해 안에 나올 예정이다. 내년 하반기에는 제품 상용화도 기대된다.

디앤디파마넥은 경구제형 비만후보물질을 미국 파트너사 멧사라에 기술이전하여 임상연구개발을 진행하고 있다. 펩타이드의 경구제형화를 가능케하는 오랄링크 플랫폼 기술도 연구개발 중이다.

서근희 삼성증권 연구원은 “펩타이드 기반임에도 경구 흡수 효율과 내약성을 동시에 확보한 제형기술력이 입증된다면 디앤디파마텍은 기술이전으로 조기 기술료 수익을 거둘 뿐 아니라 차세대 비만 치료제 시장에서 파트너십을 확대할 수 있다”고 전했다.