[헤럴드경제=김해솔 기자] 이재명 대통령은 13일 오후 모하메드 빈 살만 사우디 왕세자 겸 총리와 취임 후 첫 통화를 가졌다.

이날 대통령실에 따르면 이 대통령은 살만 국왕과 모하메드 왕세자 겸 총리가 취임을 축하해 준 데 대해 감사를 표하고 한국과 사우디 양국이 ‘미래지향적 전략 동반자’로서 긴밀히 협력하고 있다고 평가했다.

양 정상은 양국이 전통적인 에너지·건설 분야 협력 외에도 제조업, 방산, 첨단 기술 등 다양한 분야로 협력을 확대해 나가고 있다며 양국 간 오랜 신뢰를 바탕으로 이 같은 협력을 지속 강화해 나가기로 했다.

이 대통령은 한국이 사우디의 탈석유·경제 다변화 정책인 ‘사우디 비전 2030’ 중점 협력국으로서 양국의 미래 전략 산업 경쟁력 강화와 발전을 위해 함께 나아가는 파트너가 되기를 희망하며, 제(諸) 분야에서 실질적인 성과들을 함께 만들어 나가자고 했다.

양 정상은 향후 상호 편리한 시기에 직접 만나 양국 관계 발전 방안에 대해 긴밀한 논의를 이어 가기로 했다.