[헤럴드경제 = 서병기 선임기자]영화 OST로 빌보드 ‘핫 100’ 1위를 하기는 매우 힘들다. ‘겨울왕국’ OST ‘렛 잇 고’도 1위를 하지 못했다. ‘핫 100’ 1위는 ‘알라딘’의 ‘어 홀 뉴 월드’, ‘엔칸토 : 마법의 세계’의 ‘위 돈트 토크 어바웃 브루노’ 등이다.

이런 점을 감안하면 넷플릭스 ‘케이팝 데몬 헌터스’ OST ‘골든’(Golden)이 미국 빌보드 메인 싱글 차트 ‘핫 100’에서 1위를 차지한 것은 굉장한 성과다. 아울러 ‘골든’은 내년 3월 열리는 98회 아카데미 시상식에서 주제가상을 수상할 가능성도 한층 높아졌다.

빌보드는 “‘골든’은 ‘핫 100’ 차트를 정복한 K팝 관련 아홉 번째 노래로, 여성 보컬리스트들이 부른 곡 중 최초의 1위”라고 설명했다.

특히 ‘골든’이 앞서 지난 1일 미국 빌보드와 더불어 세계 양대 차트로 꼽히는 영국 오피셜 싱글 차트 ‘톱 100’에서 1위를 기록하면서, 이 노래는 두 차트를 모두 석권하는 진기록을 세웠다.

이러한 인기에 힘입어 넷플릭스는 속편 제작, 실사화 영화, 뮤지컬 제작 등을 논의 중이고, 완구 등을 포함한 상표권도 단독 출원하며 사업 확장을 예고했다.

이에 대해 서경덕 성신여대 교수는 “‘케데헌’의 세계적인 신드롬은 ‘K팝의 확장성’을 증명한 좋은 사례라고 볼 수 있다”고 평가했다.

서 교수는 “기존 10대~20대 여성층이 중심이었던 K팝 팬층을 넘어, 이제는 남녀노소 할 것 없이 다양한 세대와 성별을 아우르는 ‘팬덤의 확장성’이 형성됐다”고 전했다.

그는 “헌트릭스 멤버들이 투어 일정을 마친 후 세신을 하고 국밥을 먹는 장면이 나오는데, 대중목욕탕이 여행 콘텐츠로 주목을 받는 등 관광 콘텐츠의 확장성에도 기여했다”고 덧붙였다.

아울러 “‘케데헌’ 공개 이후 국립중앙박물관의 온라인 뮷즈샵 방문자 수는 일일 약 7천명에서 60만명 수준으로 급증했다고 한다”며 “이는 한국의 전통 문화에 관심을 더 갖게한 큰 계기가 됐다”고 강조했다.

한편, ‘골든’은 SM엔터테인먼트 연습생 출신이자 원로배우 신영균의 외손녀인 이재(EJAE·김은재), 오드리 누나(추해원), 레이 아미(이예은)가 부른 노래다.