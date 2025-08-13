[헤럴드경제=김보영 기자] 나이지리아 여객기에서 ‘휴대전화를 꺼달라’는 요구를 받고 분을 참지 못해 승무원을 폭행한 승객이 ‘평생 탑승 금지’ 처분을 받았다.

지난 10일(현지시간) 비지니스데이 등 현지 매체에 따르면 이 사건은 나이지리아 우요에서 라고스로 향하는 이봄항공 기내에서 발생했다. 이봄항공은 나이지리아의 국영 항공사다.

우요에서 출발하기 전 승무원은 여성 승객에게 휴대전화를 끄라고 지시했으나, 이 여성은 기장이 객실에 지시할 때까지 휴대전화를 끄지 않았다. 이에 옆자리 승객이 휴대전화를 대신 끄자 여성은 폭언을 하며 격렬히 항의했다.

라고스에 도착 후 여성은 모든 승객이 내릴 때까지 기다렸다가 휴대전화를 끄라고 한 승무원에게 따지기 시작했다. 그는 승무원의 안경을 빼앗아 바닥에 던진 것도 모자라 신발로 승무원을 폭행하고 뺨까지 여러 차례 때렸다. 이를 제지하던 다른 승무원도 폭행을 당했다.

특히 이 여성은 기내에 있던 소화기를 들어 폭행하려고 한 것으로 전해졌다. 기장은 즉시 공항 보안팀에 신고하고, 객실 승무원들은 승객이 비행기에서 내리지 못하도록 막았다. 그럼에도 이 여성은 폭행을 반복하다 결국 연방 공항청 보안팀에 인계됐다. 이후 추가 조사를 위해 나이지리아 경찰로 이송됐다.

이봄항공은 성명을 통해 “향후 자사 항공편 이용을 영구적으로 금지한다”라며 “승객·승무원·장비의 안전을 위협하는 모든 폭력 행위에 대해 강력 대응할 것”이라고 밝혔다．