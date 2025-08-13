[헤럴드경제=김보영 기자] 전현희 더불어민주당 의원이 서울구치소에 수감 중인 윤석열 전 대통령이 일반 재소자들과 달리 특별 대우를 받고 있다는 의혹을 제기했다.

전 의원은 13일 KBC 광주방송 ‘여의도 초대석’ 인터뷰에서 “식사도 뭐 별다른 문제 없이 잘하고 있는 걸로 확인을 했다. 특별히 건강상 문제는 없다”며 이같이 말했다.

전 의원은 윤 전 대통령이 에어컨이 있는 접견실에서 상당 시간을 보내고 있다고 지적했다. 그는 “변호인 접견 시간이 통상의 9시에서부터 일과 시간인 오후 6시까지가 마감인데, 그 일과 시간을 경과해서 9시 반까지 (취침 직전까지) 접견을 한 기록이 있다”고 말했다.

이어 “주말에는 접견이 금지 되는데 주말에도 접견을 한 기록이 있고 접견실에 와서 거의 하루 종일 지내는 게 아닌가 했다”며 “에어컨이 빵빵 틀어지는 현장이 있는 게 아닌가하는 생각이 들 정도였다”고 말했다.

전 의원은 접견 장소도 일반 재소자들과 달랐다고 꼬집었다. 그는 “구치소 내에 변호인 접견실은 바로 옆에 누가 어떤 말을 하는지 사실 이런 게 거의 들릴 정도로 촘촘하게 투명한 유리로 보이게 돼 있다”고 설명했다.

반면 윤 전 대통령의 경우 “수사관이나 검사가 공무로 방문할 때 사용하는 넓고 쾌적한 공간을 이용하고 있다”며 “공무상 조사를 하러 오는 경우가 거의 없어 텅 비어 있는 넓은 공간에 거의 혼자서 자신의 사무실인 양 사용을 하는 이런 특혜를 구치소에서 제공을 하고 있는 걸 확인을 했다”고 지적했다.

앞서 윤 전 대통령이 특검의 체포영장 집행을 거부했을 당시 구치소 측이 특혜를 제공했다는 주장도 이어졌다. 전 의원은 “수의를 벗고 속옷만 입은 채 저항을 했다. 그런 경우도 구치소 내에 관리 수칙에 어긋나는 행위”라며 “공권력의 집행을 거부하는 것도 규정에 어긋나는 부분인데 구치소 내에서 징벌위원회를 소집을 해서 징벌 조치를 할 수 있는데 아무런 조치를 하지 않았다”고 비판했다.