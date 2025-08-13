20년 이상 된 노후 공동주택, 연내 순차 점검... 철저한 관리‧대처로 안전한 공동주택 환경 조성

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 동대문구(구청장 이필형)는 12일 휘경롯데1차아파트(2000년 8월 준공)를 방문해 동대문소방서, 한국전기·가스안전공사 등 유관기관과 함께 20년 이상 된 노후 공동주택 화재안전 합동점검을 실시했다.

최근 부산 화재사고를 비롯해 공동주택 화재가 지속적으로 발생하고 있어 구에서는 안전한 주거환경 조성을 위해 연내 노후 공동주택 총 41개소를 순차적으로 점검할 계획이다.

이날 현장에서는 소방시설 관리 실태를 비롯해 화재수신반 작동 여부, 비상방송설비 점검, 피난구 유도등 확인, 방화문 상태(세대별‧계단실‧엘리베이터실 방화문, 옥상출입문 등) 확인, 피난계단 장애물 적치 확인, 옥내 소화전 점검 및 등 공용부분 전반을 꼼꼼히 살폈다.

또 독거 어르신 댁에 방문하여 소화기 작동 여부 등을 점검했다.

점검 과정에서 경미한 사항은 현장에서 즉시 시정, 예산이 필요한 시설은 시급성 및 적절성을 검토해 보수 ‧ 보강 조치를 이어갈 예정이다.

이필형 동대문구청장은 “공동주택 화재는 단순한 사고를 넘어 소중한 생명과 재산을 위협하는 큰 재난”이라며 “화재 위험 요소를 사전에 차단할 수 있는 점검과 예방 활동을 지속적으로 강화, 구민이 안심하고 생활할 수 있는 안전한 주거환경 조성에 최선을 다하겠다”고 말했다.