13일 도청 대회의실서 제2회 시장·군수 정책회의 개최 관광, 재해복구 지원 등 다방면 논의…시군 협력 요청

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 경남도는 13일 도청 대회의실에서 ‘2025년 제2회 시장·군수 정책회의’를 열고 도정 주요 현안을 공유하며 시·군과의 협력 강화를 강조했다.

이날 회의에는 박완수 도지사를 비롯해 도내 시장·군수, 도 부지사, 실국본부장 등이 참석해 광역교통망 확충과 자연재해 대응, 지역개발 사업 등을 주제로 폭넓은 논의가 이뤄졌다.

박 지사는 모두발언을 통해 “도정의 목표는 결국 도민의 삶을 바꾸는 것”이라며 “교통망 확충, 자연재해 예방, 지역 관광자원 개발 등 모든 정책은 시군과의 협력이 있어야 가능하다”고 강조했다.

도는 교통 분야 주요 성과로 ▷도내 1시간대 생활권 도로망 구축 ▷철도망 확충 ▷도민 체감형 교통복지 실현 등을 소개했다. 특히 남해안 섬 연결 해상국도 확정, 부산-양산-울산 광역철도 예타 통과, 경남형 케이(K)패스 시행 등을 성과 사례로 제시했다.

또 광역권 연계 강화와 도시 간 연결성 확대, 교통복지 확대, 주요 교통망의 국가계획 반영 등을 향후 추진 목표로 제시하며 시군과의 공동 대응을 주문했다.

자연재해 대응과 관련해서는 ▷하천 준설 확대 및 국가하천 승격 추진 ▷산림재난 예방 법령 정비 ▷주민 대피체계 재정비 ▷농작물 피해보상 기준 현실화 ▷재해위험지역 개발행위 허가제도 개선 등 5대 대책이 발표됐다. 도는 이를 바탕으로 재난의 사전 예방과 신속한 복구체계 구축을 추진할 계획이다.

이 밖에도 회의에서는 통영 미수해양공원 상상놀이터 조성, 김해 글로벌도시관광진흥기구(TPO) 총회 유치 협조, 남해 이순신 바다공원 개선, 산청·합천 호우피해 응급복구비 지원 등 시군의 주요 현안에 대한 협력 요청이 이어졌다.

한편 회의에서는 민선 지방자치 30주년을 맞아 그동안의 도정 발자취를 담은 기념영상도 상영됐다.