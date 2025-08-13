[헤럴드경제=김용훈 기자] 이재명 대통령이 13일 임명한 안형준 통계청 청장은 주요 보직을 거친 ‘기획통’ 관료다.

통계청 내부 출신이 청장으로 승진한 것은 1990년 12월 통계청이 출범한 뒤로 처음이다.

안 청장은 행정고시 40회 출신으로, 통계청 물가동향과장·통계정책과장 등을 거치며 주요 경제·사회 통계를 직접 생산·관리한 ‘기획통’ 관료다. 2017년 고위공무원으로 승진한 뒤에는 경제통계국장, 경제동향통계심의관, 통계정책국장 등 핵심 보직을 두루 맡았다.

2023년 경인지방통계청장을 거쳐 지난해 1월 통계교육원장에 올랐으며, 같은 해 8월 통계청 차장으로 임명돼 정책부처의 통계 활용 확대와 국가데이터 거버넌스 체계 확립에 기여했다. 특히 통계데이터센터 구축, 통계법 개정 등을 추진하며 데이터 기반 정책 환경 조성에 앞장섰다.

내부에서는 수년간 노조 설문조사에서 ‘함께 일하고 싶은 관리자’로 선정되는 등 신망이 두터운 것으로 알려졌다.

▷ 제천고 ▷ 고려대 경제학과 ▷ 행정고시 40회 ▷ 통계청 물가동향과장 ▷ 통계청 통계정책과장 ▷통계청 경제통계국장 ▷통계청 경제동향통계심의관 ▷통계청 통계정책국장 ▷통계청 경인지방통계청장 ▷통계청 통계교육원장 ▷통계청 차장