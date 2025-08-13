2분기 매출 84% 급증 “동남아시아 신성장 동력 확대”

[헤럴드경제=유동현 기자] 한화투자증권은 올해 2분기 연결기준 영업이익이 377억원으로 작년 동기(영업손실 216억원) 대비 흑자로 돌아섰다고 13일 밝혔다.

2분기 연결 기준 순이익은 293억원으로 작년 동기(순손실 193억원) 대비 흑자 전환했다. 매출은 8896억원으로 작년 동기(4842억원) 대비 84% 늘었다. 올해 상반기 영업이익은 약 849억원으로 작년 동기(43억원)의 20배 수준으로 급증했다.

상반기 순이익은 665억원으로 작년 동기(573억원) 대비 16% 늘었고 매출은 1조7266억원으로 작년 동기(1조1504억원) 대비 50% 증가했다.

한화투자증권은 “WM(자산관리)과 트레이딩 부문은 증시의 긍정적인 흐름에 힘입어 견조한 실적을 이어갔고, IB(기업금융) 부문은 충당금 설정 부담 완화로 실적이 개선됐다”고 설명했다. 이어 “디지털 혁신과 글로벌 사업 확장을 통해 지속 가능한 성장을 추구하며, 고객에게 차별화된 금융 솔루션을 제공하기 위해 최선을 다하겠다”고 했다.

한화투자증권은 최근 인도네시아 칩타다나증권 인수를 완료한 가운데 “내년 3월 완료를 목표로 칩타다나자산운용 인수 절차를 진행 중”이라며 “이를 통해 동남아시아 금융시장에서의 신성장 동력을 확대해 나갈 것”이라고 했다.