경북 초대형 산불 진화 주인공 소방본부 방문 및 감사 인사 박성열 경북소방본부장, 농협은행 주최 행사 히든 히어로 선정

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] NH농협은행 경북본부가 13일 경북소방본부를 방문해 소방공무원들에 감사의 마음을 담은 간식을 전달했다.

이날 행사는 각종 재난과 사고 현장에서 도민의 생명과 재산을 지키고자 노력하는 소방공무원들의 노고에 감사의 마음을 전하고, 특히 올해 발생한 경북 초대형 산불 진화 과정에서 헌신적인 노력에 응원의 마음을 전하고자 마련됐다.

특히 이날은, 평소 지역 사회의 안전과 복지향상에 깊은 관심을 갖고 있는 NH농협은행은 제복 공무원 특화 상품인 ‘NH대한민국 히어로 대출’출시를 기념해 경북 산불 진화 작전을 진두지휘한 박성열 경북소방본부장을 히든 히어로 선정했다.

이에 NH농협은행 경북본부는 도민들을 대표해 감사의 마음을 전달하고자 가장 뜨거운 여름을 보내고 있는 소방공무원들에 냉토시와 쿨타올, 간식 200개를 전달했다.

김주원 본부장은 “경북 대형 산불 진화 당시 현장에서 불길을 막아낸 소방공무원 분들의 헌신은 진정한 대한민국 히어로의 모습으로 기억된다”며“ NH농협은행 경북본부는 앞으로도 경북소방본부와 함께 안전하고 따뜻한 지역사회를 만들어 가는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.