인크루트, 직장인 651명 설문조사

[헤럴드경제=한지숙 기자] 직장인 10명 중 8명은 자신이 다니는 직장에 ‘오피스 빌런’이 있다고 생각하는 것으로 나타났다.

오피스 빌런은 직장 내에서 고의적으로 업무 흐름을 방해하거나 동료에게 불편을 주는 구성원을 의미한다.

HR(인사채용)테크 기업 인크루트가 13일 발표한 직장인 651명 설문조사 결과에서 이같은 속내가 드러났다.

결과를 보면 응답자의 80.6%가 ‘우리 회사에 오피스 빌런이 존재한다’고 답했다.

이 응답율은 대기업 87.3%, 중견기업 81.6%, 중소기업 80.0%, 공기업·공공기업 77.8% 등으로 대기업에서 가장 높았다.

오피스 빌런의 소속과 직급은 타부서 상사가 50.3%로 가장 많았다. 동료 및 후배(39.4%), 임원진(27.2%), 대표 및 사장(19.8%)이 뒤를 이었다.

혐오하는 빌런 유형으로는 갑질 및 막말(30.5%)이 1위를 차지했다. 이어 월급루팡(18.9%), 내로남불(15.2%), ‘내 일은 네 일’(11.0%) 순이었다.

오피스 빌런이 자신의 문제적 행태를 인지하고 있느냐는 질문엔 ‘모른다’(59.0%), ‘모르는 것 같다’(36.4%), ‘전혀 모르는 것 같다’(22.7%) 순으로 집계됐다.

또한 ‘당신은 오피스 빌런이냐’는 물음에 68.2%가 “아니다”라고 답했다. 스스로 빌런이라고 인정한 비율은 12.4%에 그쳤다.

이번 조사는 8월 6일부터 10일까지 이뤄졌고, 신뢰수준 95%에 표본오차 ±3.61%이다.