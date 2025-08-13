전광훈 목사, 13일 교회서 기자회견 자신 둘러싼 복수의 혐의 전면 부인 회견장엔 교회 신도들 수십명 참석

[헤럴드경제=김도윤 기자] 13일 오전 서울 성북구 사랑제일교회. 교회 신도들과 우파 풀뿌리조직 ‘자유마을’ 관계자들이 우산을 들고 교회로 들어갔다. 전광훈 목사는 자신이 서울서부지법 난동의 배후로 지목된 데 대해 소명하는 기자회견이었지만 교인 수십명이 자리를 잡아 마치 예배를 방불케 했다. 파란색 정장에 빨간 넥타이를 맨 전 목사가 연단에 올라 “대한민국이 북한에 넘어가게 생겼다. 끝났다”고 목소릴 높이자 곳곳에선 “아멘”, “맞습니다”가 터져나왔다. ‘독재에 저항한다! 국민 저항의 날!’, ‘부정선거 수사하라’ 같은 손팻말도 보였다.

전 목사는 자신이 지난 1월 서부지법 난동을 교사(남을 부추겨 나쁜 짓을 하게 함)했다는 혐의에 대해 소명했다. 그는 “서부지법사태와 나는 전혀 관계가 없는 사람”이라며 “경찰의 지도 하에 광화문에서 공덕동까지 3km를 갔다”며 “(나는)서부지법 집회를 평화적으로 이끌고 다음 일정을 위해 일찍 현장에서 나왔다”고 말했다.

현장에서 ‘탄핵 국면에서 대통령실로부터 지원 요청을 받은 적 있는가’, ‘교회의 헌금을 횡령한 것 아닌가’ 등 취재진 질문도 전면 부인했다.

경찰은 지난 5일 사랑제일교회와 전 목사 자택 등을 압수수색했다. 압수수색 영장엔 전 목사가 신앙심을 이용한 가스라이팅과 지시에 따른 대가로 금전적 지원을 하는 방법으로 (일부 교인 등을) 심리적 지배하에 뒀다는 내용이 들어간 것으로 전해졌다.

이를 두고 전 목사는 “법적인 용어에도 없는 가스라이팅이 어떻게 압수수색 영장의 근거가 될 수 있냐”며 “경찰이 서부지법에 대해서 협의 관련 증거물이 없었음을 증명하는 수색증명서를 나에게 줬다”고 주장했다.

탄핵 국면에서 대통령실로부터 지원 요청을 받은 것 아니냐는 지적에 대해선 “대통령실이 전화가 와야 받든지 말든지 할 것 아니냐”고 반문하며 “대통령실 사회수석실 비서관이 우리 교회에 여러 번 왔다. 비서관에게 ‘대통령이 왜 이렇게 정치하느냐. 이렇게 하면 반드시 탄핵된다’고 말했지만 전달되지 않은 것 같다”고 주장했다.

전 목사는 서부지법 난동에 가담해 재판을 받는 피고인들에게 영치금을 대는 등 자금을 횡령했단 혐의도 받는다. 그는 “(나는) 은퇴한 목사라서 (교회) 재정에 간섭하지 못한다”고 강조했다.

신도들은 전 목사의 소명을 들으며 고객을 끄덕였다. 전씨가 웃으면 같이 웃고 호통치면 같이 호통쳤다. 목사가 호통하자 한 신도는 “애국한게 무슨 죄가 되냐”고 소리를 높였다.

경기도 시흥에서 왔다는 신도 공지혜(74) 씨는 “전 목사님 설교는 맨날 듣는다”며 “감옥을 세 번이나 갔다 온 분이 무슨 부귀영화를 누리겠다고 죄를 짓겠냐”며 “오직 예수님과 대한민국을 살리겠다고 하는 분이신데 압수수색까지 당하는 모습을 보니 안타깝다”고 말했다.

자유마을 소속 송승규(67) 목사는 “전 목사님이 말한 국민저항권은 1000만명이 모여서 자유민주주의를 외치면 대한민국을 지킬 수 있다는 메시지”라며 “폭력을 조장한 것이 아니다”고 말했다.

전씨는 현재 출국이 금지된 상태다. 지난 1월 18일 서울 지하철 광화문역 인근 집회에서 “국민 저항권을 발동해야 한다”는 취지의 발언을 하면서 서부지법 난동 사태의 배후로 지목되면서 경찰에 고발됐다. 경찰은 ▷특수건조물침입 및 특수공무집행방해 교사 ▷집회 및 시위에 관한 법률 위반 ▷횡령 등 총 3가지 혐의를 적용해 수사 중이다.