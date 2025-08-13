라이프스타일 브랜드 ‘데우스 엑스 마카나’와 협업 최신 전기차 라인업 전시 및 시승 프로그램 운영

[헤럴드경제=서재근 기자] MINI가 현지 시간으로 오는 9월 9일 독일 뮌헨에서 공식 개막하는 ‘IAA 모빌리티 2025’에서 고성능 JCW 쇼카 2종을 세계 최초로 공개하고, 뮌헨 도심 곳곳에서 브랜드의 역사와 비전을 담은 다양한 전시와 프로그램을 운영한다고 13일 밝혔다.

먼저 MINI는 세계적인 패션·라이프스타일 브랜드 ‘데우스 엑스 마키나’와 협업해 제작한 JCW 쇼카 2종을 뮌헨 렌바흐플라츠에 조성되는 MINI 파빌리온에서 세계 최초로 공개한다.

이번에 선보이는 차량들은 최근 뉘르부르크링 24시간 레이스에서 거둔 성과로 입증된 MINI의 모터스포츠 정신과 역사, 그리고 퍼포먼스를 현대적으로 재해석한 모델들로, 행사 기간동안 JCW 전용 공간으로 화려하게 단장한 MINI 파빌리온에서 관람객을 맞이한다.

아울러 MINI는 막스-요제프 광장에 또 하나의 주요 전시 공간인 MINI 오픈 스페이스를 마련한다. MINI 오픈 스페이스는 ‘도시 속의 또 다른 도시’를 콘셉트로 런던 중심가의 활기찬 분위기를 재현한 무대로 꾸며 MINI 특유의 유쾌한 매력과 브랜드의 뿌리인 영국의 감성을 생생하게 전달한다.

오픈 스페이스의 중심에는 올-일렉트릭 MINI JCW, 올-일렉트릭 MINI 에이스맨, 올-일렉트릭 MINI 컨트리맨 등 MINI의 최신 전기차 라인업을 전시하고 MINI 서비스를 비롯해 차량 내에서 즐길 수 있는 개인화 디지털 경험 ‘MINI 익스피리언스 모드’도 선보인다. 더불어 뮌헨 도심을 직접 달리며 MINI 전기차의 매력을 느낄 수 있는 시승 프로그램도 운영한다.

이 밖에도 MINI는 13일에 여는 ‘MINI 커뮤니티 데이’에서 MINI 소유주들이 직접 자신의 차량을 몰고 참가하는 퍼레이드를 진행한다. 독일 바이에른주 남쪽 테게른제 호수 인근에서 출발해 뮌헨 도심을 거쳐 MINI 파빌리온에 도착하는 여정의 이 퍼레이드는 음악, 바비큐, 그리고 MINI 팬들과의 대화 등이 어우러진 감동적인 모임으로 마무리될 예정이다.

한편, 세계 최대 규모의 자동차 박람회인 IAA 모빌리티는 2년마다 제조사, 언론인, 그리고 자동차 애호가들이 한자리에 모여 모빌리티·혁신·기술을 논의하는 글로벌 담론의 장이다.