[헤럴드경제=김지헌 기자] 글로벌 AI 스타트업 퍼플렉시티가 트럼프 행정부의 ‘우군’ 역할을 자처하는 모양새다. 올해 초 도널드 트럼프 미국 대통령이 미국 사용자 정보 관련 안보 이슈를 거론할 때 ‘틱톡’을 인수하겠다고 하더니, 온라인 검색 시장에서 구글 독점 해소를 원하는 트럼프 행정부 정책에 발맞춰 구글 크롬에 대한 인수 의사를 표명하고 나섰다.

월스트리트저널(WSJ) 등은 AI 스타트업 퍼플렉시티가 345억 달러(47조8000억원)에 크롬을 인수하겠다고 구글에 제안했다고 12일(현지시간) 보도했다. 345억 달러는 퍼플렉시티가 지난달 평가받은 시장 가치 180억 달러의 약 두 배에 달하는 수준이다. 자기 몸집의 두 배 크기 매물을 인수하겠다고 한 것.

퍼플렉시티는 대형 벤처캐피털 펀드를 포함해 여러 투자자가 이번 거래를 전액 지원하기로 합의했다고 전했다. 퍼플렉시티는 이날 구글 최고경영자(CEO) 순다르 피차이에게 보낸 서한에서 크롬 인수 제안이 “크롬을 유능하고 독립적인 운영자에게 맡김으로써 최고 수준의 공익에 부합하는 반독점 구제책을 만족시키기 위한 것”이라고 설명했다.

퍼플렉시티는 AI 기반 검색 엔진 스타트업으로, 90%에 달하는 점유율을 보유한 구글에 도전하고 있다. 최근에는 자체 AI 기반 웹 브라우저 ‘코멧’도 출시했다.

앞서 미국 법무부 반독점국은 최근 구글이 자사 검색엔진의 시장 지배력을 유지하기 위해 브라우저인 ‘크롬’을 전략적으로 결합해 사용자 유입 경로를 독점해왔다고 지적했다. 크롬의 기본 검색창이 구글 검색으로 고정되어 있다는 사실은 사용자 선택권을 원천 차단하고 검색 광고 시장에서 경쟁 자체를 불가능하게 만든다는 것이 핵심이다.

워싱턴 D.C. 연방법원 아미트 메흐타 판사는 지난해 8월 미 법무부가 제기한 검색 시장 반독점 소송에서 구글의 시장 지위를 불법적인 독점이라고 판결했다. 이어 지난 4월부터 독점 해소 방안에 대한 재판이 진행됐으며, 법무부는 방안 중 하나로 구글 크롬 매각을 제안한 바 있다. 메흐타 판사는 구글의 불법적 독점을 해소하고, 검색 시장의 경쟁을 강화할 수 있는 최종 결론을 이달까지 낼 예정이다. 구글은 그동안 법무부가 제안한 구글 크롬 매각에 반대해 왔다.

퍼플렉시티가 ‘트럼프 코드’에 부합하는 행보를 보인 것은 이번이 처음이 아니다.

퍼플렉시티는 올해 1월에는 틱톡 모회사인 바이트댄스에 자사와 틱톡 미국 법인의 합병을 통해 새로운 법인을 설립하겠다는 제안을 한 바 있다. 이 안에는 향후 퍼플렉시티와 틱톡 미국 법인을 결합하는 새로운 법인을 설립해 기업공개(IPO)를 할 때 미국 정부가 새 법인의 지분을 최대 50% 소유하도록 허용하는 방안이 담겨 있는 것으로 전해졌다. 이 합병 법인의 구조가 바이트댄스의 기존 투자자들에게는 그들의 지분 대부분을 유지할 수 있게 하고, 퍼플렉시티에는 더 많은 영상 콘텐츠를 보유하게 해준다고 설명했다.

당시 도널드 트럼프 미국 대통령은 “누가 틱톡을 사서 (지분) 절반을 미국에 주면 우리가 거기에 허가(미국 내 사업권)를 주겠다”고 말한 바 있다. 틱톡은 미국 사용자 데이터에 접근할 수 있다는 점에서 국가 안보 우려 기업으로 지목됐는데, 미국 정부가 틱톡 사업이 지분 절반을 보유하면 해당 기업에 대한 통제·감시권을 확보할 수 있어 자국 안보 문제를 해결할 수 있다는 취지이다.