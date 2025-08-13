액상담배에 마취제 섞어 유흥업소 유통한 일당 검거 강남 일대 술집 돌며 판촉까지 나서 신종마약 의약품 임시 마약류 지정

[헤럴드경제=이영기 기자] 액상담배에 의료용 마취제를 섞은 신종마약을 유통한 일당 10명이 검거됐다. 이들은 혼합물을 직접 제조해 강남 유흥업소 종사자들에게 마약을 유통했다. 수사팀은 이번 신종마약 일당 검거 과정에서 법적 ‘마약류’ 영역 밖에 있던 약물을 임시 마약류로 지정하는데 기여했다.

남성신 서울경찰청 광역수사단 마약수사1계장은 13일 마포청사에서 진행된 검거브리핑에서 “밀수입한 전문의약품과 액상담배를 혼합해 강남 일대 유흥업소 등에 유통한 일당 10명을 검거했다”며 “태국으로 도주한 총책 A(프랑스인)와 B(미국인) 2명은 인터폴에 적색수배 조치했다”고 밝혔다.

이번에 검거된 일당엔 보건범죄단속에관한특별조치법과 마약류관리에관한법률 위반등 혐의가 적용됐다. 검거된 일당 대부분은 마약류 관리법이 보건범죄단속법 위반이 주로 적용됐다. 그간 마약류로 지정되지 않았던 의약품으로 신종마약을 제조했기 때문이다.

이에 경찰은 의약품을 임시 마약류로 지정하는 성과를 이뤘다. 남 계장은 “이번 적발된 전문의약품 프로폭세이트에 대해 형사처벌의 사각지대를 없애기 위해 마약류 지정이 되도록 식품의약품안전처에 제도 개선을 요청했다”고 설명했다.

식약처는 지난 7월 30일 프로폭세이트를 임시 마약류로 지정한다고 예고했다. 마약류 지정에 대한 이의가 없다면 프로폭세이트는 9월부터 임시 마약류로 분류된다.

이번에 검거된 일당은 조직적인 역할 분담을 통해 신종마약을 제조·유통했다. 일당의 총책인 외국인 부부A·B는 지난해 5월께 액상담배에 에토미데이트·프로폭세이트 등 마취제를 혼합해 유통할 목적으로 지인을 포섭했다.

이들은 홍콩에서 밀수입한 에토미데이트·프로폭세이트 등과 시중 유통되는 액상담배를 일정 비율로 배합해 전자담배 카트리지 987개를 제조했다. 이렇게 제조된 신종마약을 강남 유흥업소 종사자들에게 유통했다. 또 이들은 국내에서 제조한 신종마약 300개를 태국으로 갖고 나가 방콕 공항에서 판매하는 간 큰 행동도 보였다.

일당은 판촉을 위한 체계도 갖췄다. 카트리지 구매 수량에 따라 할인가를 적용하고 구매자의 기호에 맞춰 딸기나 포도향 등의 액상담배에 마취제를 섞어 유통했다.

조직의 유통책들은 강남 유흥업소에 손님으로 방문한 후 샘플을 무료로 제공해 첫 사용을 유도했다. 그 후 이들은 “불법이 아니다” “검출되지 않는 약물” “다이어트에 효과가 있다”며 홍보까지 나섰다.

이들이 유통한 신종마약은 흡입 시 마취제 성분으로 인해 나른해지고 안정감을 주는 것으로 알려졌다. 최면·진정 작용까지 있다는 게 수사팀의 설명이다.

수사팀은 이번 검거 과정에서 ▷에토미데이트 750㎖ ▷프로폭세이트 750㎖ ▷액상담배 432㎖ ▷신종마약이 담긴 카트리지 513개 ▷현금 2억4800만원 등을 압수했다.

경찰은 약품 오·남용에 대해서 각별한 주의가 필요하다고 당부했다. 남 계장은 “전문의약품의 경우 의료기준에 정해진 용법과 용량을 준수해도 마약류와 같이 중독성이 매우 높다”며 “반드시 필요한 경우를 제외하곤 절대 사용해서는 안된다”고 경고했다.

이어 그는 “해외로 도주한 총책 2명에 대해서는 체류국 현지 법집행기관과 긴밀한 국제공조수사를 통해 신병을 조속히 확보할 예정”이라고 덧붙였다.