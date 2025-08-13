[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 울진경찰서는 배병학 서정이 인구문제 인식개선 릴레이 캠페인에 동참했다고 13일 밝혔다.

저출생·고령화 등 인구문제를 알리고 사회적 공감대를 형성하기 위해서다.

이 캠페인은 보건복지부와 한국 보건복지 인재원이 ‘아이는 행복하고 청년은 희망을 키우며 노인은 보람 있는 대한민국’을 표어로 사회적 인식 제고를 위해 시작됐다.

지난해 10월부터 전국의 각 기관과 단체 주요 인사들을 중심으로 릴레이를 이어가며 저출생·고령화 등 인구문제 극복 분위기가 확산해 가고 있다.

배병학 서장은 “인구 문제 해결은 안전한 사회환경 조성에서 시작된다”라며 “울진해양경찰서는 앞으로도 연안 안전 교실과 같은 해양 안전 교육을 지속해서 확대해 아이들이 행복하고, 청년이 희망을 키울 수 있는 안전한 대한민국을 만드는데 함께 하겠다”고 말했다.

김외철 국립 울진 해양과학관장의 지목을 받아 이번 캠페인에 참여한 배 서장은 다음 주자로 김정희 울진군의회 의장을 지목했다