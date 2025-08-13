공동 슬로건·맞춤형 교육·전국 홍보 캠페인으로 철도산업 산재예방·안전문화 확산

[헤럴드경제=김용훈 기자] 안전보건공단과 한국철도공사가 ‘국민 안전 확보’와 ‘산업재해 예방’을 위해 손을 맞잡았다. 두 기관은 공동 안전 슬로건을 내걸고 전국 철도 현장을 중심으로 범국민 안전문화 확산에 나선다.

한국산업안전보건공단과 한국철도공사는 13일 서울 코레일 본부에서 ‘범국민 안전문화 확산을 위한 업무협약’을 체결했다. 이번 협약은 두 기관의 협력체계를 강화하고, 각자의 역량과 기반시설을 공유해 안전문화 정착과 산재 예방에 기여하기 위한 것이다.

양측은 협약에 따라 ▷공동 슬로건 개발·활용 ▷수급업체 안전보건체계 구축 지원 ▷범국민 홍보 협력 ▷지역사회·기업 안전협의체 운영 등 다양한 협력 사업을 추진한다.

두 기관은 첫 행보로 ‘한국철도공사와 안전보건공단이 함께 만드는 안전한 일터’라는 공동 슬로건을 선정했다. 이 메시지는 포스터, 현수막, 온라인 콘텐츠 등 다양한 매체를 통해 확산될 예정이다.

또한 철도 종사자를 대상으로 한 재해 사례·작업 안전수칙 영상과 교육 교안을 공동 개발하고, 수급업체를 대상으로 안전보건 컨설팅과 교육을 진행한다.

한국철도공사는 전국 역사 전광판과 열차 객실 모니터를 활용해 산재예방 메시지를 송출하고, 온열질환 예방 캠페인 등 현장 중심의 안전 활동을 전개할 계획이다.

김현중 안전보건공단 이사장은 “정부의 안전한 일터 프로젝트의 일환으로 두 기관이 힘을 모았다”며 “철도산업의 산업재해 예방 지원체계를 강화하고 국민의 안전의식을 높이는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.