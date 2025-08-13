- KIST, 지하수 환경 소수성 매질에서 더 많은 기름유출 - 유류 오염 지하수의 정화 기술 설계 새 패러다임 제시

[헤럴드경제=구본혁 기자] 물에 포함된 기름을 분리하기 위해 흔히 쓰이는 방법은 기름을 잘 흡착하는 소수성 물 분자와 쉽게 결합하지 못하는 성질 재료를 이용하는 것이었다. 하지만 이 같은 고정관념이 잘못됐다는 연구결과가 나왔다. 지하수처럼 다공성 매질을 따라 흐르는 조건에서는 오히려 물 분자와 쉽게 결합하는 성질인 친수성 표면이 기름을 더 많이 붙잡는 현상을 확인했다.

한국과학기술연구원(KIST) 물자원순환연구단 이승학, 정재식, 김상현 박사 연구팀은 미세한 유체 흐름을 정밀하게 관찰할 수 있는 ‘미세유체 시스템’을 이용해 다양한 조건의 다공성 매질 내에서 기름과 물이 어떻게 상호 작용을 하는지에 대해 관찰했다. 특히 실제 지하수 흐름과 유사한 일정한 압력 차 조건에서 실험을 수행한 결과 소수성 표면에서는 기름이 쉽게 빠져나갔으며, 반대로 친수성 표면에서는 더 많은 기름이 남는 경향이 관측됐다. 이러한 관측 결과를 비혼성 대체 서로 섞이지 않는 두 가지 유체가 압력 차이로 서로를 밀어내는 과정 해석 모델로 증명했다.

소수성 재료에서는 물이 기름을 밀어낼 때 접하는 경계면에서의 접촉각이 친수성 매질 대비 크다. 이는 계면에서의 모세관 압력 저감을 줄이는 대신 유체 점성으로 인한 압력 차를 증가시켜, 결국 공극 내 유체의 속도가 빠르게 된다. 이렇게 공극 내 빨라진 물의 흐름에 의해 기름은 더 많이 유출된다. 반면 친수성 재료에서는 동일한 압력 조건에서 상대적으로 낮은 공극 내 유속에 의해 기름이 잘 밀려나지 않고 결과적으로 많은 양이 남게 된다.

이번 연구는 단순한 유체거동 분석을 넘어 지하수 내 오염물질의 이동 및 정착 과정에 대한 새로운 해석 틀을 제공한다. 이번 연구 결과는 군부대와 주유소 부지 등에서 흔히 발생하는 지하수 내 유류오염을 제어하기 위해 투수성 반응벽체와 같은 오염확산 방지 시설을 효과적으로 설계, 운용하는 데 기여할 것으로 평가된다.

정재식 박사는 “지하수 정화는 단순한 재료 과학의 문제가 아니라, 유체의 흐름과 계면에서의 반응이 복합적으로 작용하는 대표적인 다중물리현상 두 개 이상의 상이한 물리적 과정이 상호작용하며 발생하는 현상”이라며 “이번 연구는 지하수 정화뿐 아니라, 석유 회수 증진(EOR), 탄소 포집 및 저장(CCS) 같은 다공성 매질 내 다양한 비혼성 대체 공정에도 적용될 수 있다”고 설명했다.

이번 연구성과는 국제학술지 ‘npj Clean Water’ 최신호에 게재됐다.