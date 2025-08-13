매월 5000원 제휴 쿠폰 제공 데이터 무제한에 8곳 제휴처 1택

LG헬로비전 헬로모바일은 매월 5000원 상당의 제휴 쿠폰을 제공하는 ‘쿠폰팩 요금제’를 출시했다고 13일 밝혔다.

LG헬로비전은 이번 제휴 요금제로 실속을 추구하는 알뜰폰 소비자의 만족도를 높인다는 목표다. 특히 헬로모바일 가입 고객의 60% 이상을 차지하는 2040 MZ세대 수요에 맞춰 이들이 선호하는 라이프스타일 브랜드 혜택과 인기 데이터 무제한 요금제를 결합했다.

쿠폰팩 요금제는 가입 시 매월 5000원 상당의 제휴 쿠폰을 24개월간 제공하는 요금제다. 고객은 8개 브랜드 쿠폰 중 원하는 쿠폰 한 개를 고를 수 있다. ▷네이버페이 ▷신세계이마트 ▷올리브영 ▷다이소 ▷CU ▷배달의민족 ▷해피콘(던킨, 베라 등) ▷뚜레쥬르 중 선택 가능하다.

요금제는 고객 선호도가 높은 데이터 무제한 라인업 28종으로 구성했다. 기존 스테디셀러 요금제를 포함, 소비자들의 데이터 소비량과 통신 사용 패턴을 고려해 요금 선택권을 구성했다. ▷1GB~일5GB 데이터 제공량으로 구성된 ‘쿠폰팩 유심 및 단말 요금제’ 16종 ▷7GB~일5GB 구간 요금제에 24개월간 데이터 10GB 추가 혜택을 더한 ‘쿠폰팩 데이터 더주는 유심 및 단말 요금제’ 12종을 제공한다.

차민주 기자