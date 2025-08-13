매월 5000원 제휴 쿠폰 제공

데이터 무제한에 8곳 제휴처 1택

LG헬로비전 관계자가 ‘쿠폰팩 요금제’를 소개하는 모습 [LG헬로비전 제공]
LG헬로비전 헬로모바일은 매월 5000원 상당의 제휴 쿠폰을 제공하는 ‘쿠폰팩 요금제’를 출시했다고 13일 밝혔다.

LG헬로비전은 이번 제휴 요금제로 실속을 추구하는 알뜰폰 소비자의 만족도를 높인다는 목표다. 특히 헬로모바일 가입 고객의 60% 이상을 차지하는 2040 MZ세대 수요에 맞춰 이들이 선호하는 라이프스타일 브랜드 혜택과 인기 데이터 무제한 요금제를 결합했다.

쿠폰팩 요금제는 가입 시 매월 5000원 상당의 제휴 쿠폰을 24개월간 제공하는 요금제다. 고객은 8개 브랜드 쿠폰 중 원하는 쿠폰 한 개를 고를 수 있다. ▷네이버페이 ▷신세계이마트 ▷올리브영 ▷다이소 ▷CU ▷배달의민족 ▷해피콘(던킨, 베라 등) ▷뚜레쥬르 중 선택 가능하다.

요금제는 고객 선호도가 높은 데이터 무제한 라인업 28종으로 구성했다. 기존 스테디셀러 요금제를 포함, 소비자들의 데이터 소비량과 통신 사용 패턴을 고려해 요금 선택권을 구성했다. ▷1GB~일5GB 데이터 제공량으로 구성된 ‘쿠폰팩 유심 및 단말 요금제’ 16종 ▷7GB~일5GB 구간 요금제에 24개월간 데이터 10GB 추가 혜택을 더한 ‘쿠폰팩 데이터 더주는 유심 및 단말 요금제’ 12종을 제공한다.

차민주 기자


chami@heraldcorp.com