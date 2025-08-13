올리브영·뷰티 로드숍 등 소비 증가 신규 고객 유입·비세일 매출도 껑충

민생회복 소비쿠폰 신청 이후 뷰티 업계의 매출이 늘었다. 자신을 위한 소비를 우선하는 젊은 세대의 트렌드가 반영된 것으로 풀이된다.

11일 소비쿠폰을 사용할 수 있는 서울의 한 올리브영 가맹점을 찾았다. 매장은 젊은 고객으로 붐볐다. 상품이 가득 차 있어야 할 매대도 일부 비어있었다. 소비쿠폰 사용처를 확인하고 방문한 고객이 몰리면서다.

한 통에 3만~4만원대인 더마 제품 브랜드 매대는 한 칸이 통째로 비어있었다. 선크림, 마스크팩 등 여름에 많이 찾는 상품들도 빠르게 소진되고 있었다. 대용량으로 기획된 스킨, 로션 세트 상품도 인기였다. 메이크업 코너에서는 쿠션 팩트부터 립스틱, 아이섀도 등 상품을 직접 테스트하고 장바구니에 쓸어담는 학생들도 많았다.

사용처가 한정적인 만큼 인근 동네로 소비쿠폰을 사용하기 위해 원정을 떠나는 이들도 있었다. 직장인 박예은(29) 씨는 “집 근처 올리브영 매장에서 소비쿠폰을 쓸 수 없다고 해서 버스를 타고 찾아왔다”며 “이번에 받은 15만원을 전부 올리브영에서 쓰려고 한다”고 했다.

1세대 로드숍 가맹점주들도 모처럼 늘어난 매출에 화색이다. 각 매장은 외부에 ‘민생회복 소비쿠폰 사용 가능’ 안내문을 붙이고 적극적인 홍보에 나섰다. 서울의 한 뷰티 브랜드 매장 관계자는 “최근 소비쿠폰을 쓸 수 있냐는 문의가 잇따른다”며 “평소 단골손님 위주였는데 최근에는 신규 고객이 30% 늘었다”고 했다.

매출도 상승세다. 아리따움에서는 소비쿠폰 신청 시작 후 2주간(7월 21일~8월 3일) 매출이 직전 2주(7월 7일~7월 20일) 대비 134% 증가했다. 같은 기간 더샘은 20%, 미샤는 10% 매출이 증가했다. 이니스프리는 세일 등 행사 기간을 제외한 일평균 가맹점 매출이 약 13.4% 증가했다.

한 매장 관계자는 “1세대 뷰티 브랜드는 유통 채널을 온라인이나 올리브영으로 옮긴 상황”이라며 “세일 기간이 포함됐지만, 주력 유통 채널이 바뀐 상황에서 소비쿠폰 효과가 컸다”고 설명했다.

엠브레인의 민생회복 소비쿠폰 사용처 관련 조사에 따르면, 20대(76.5%)와 30대(54.5%)는 미용·의류·취미 등에 소비쿠폰을 쓰겠다는 응답 비율이 다른 세대보다 높았다. 조사는 7월 21일부터 24일까지 전국 성인 남녀 1000명을 대상으로 이뤄졌다. 엠브레인 측은 “경험에서 오는 만족감을 중시하는 2030세대의 소비 성향이 반영된 결과”라고 분석했다.

이은희 인하대 소비자학과 교수는 “젊은 세대는 자신의 만족감을 위해 평소 가장 하고 싶었던 소비를 하는 경향이 있다”며 “온라인 쇼핑 비중이 높아진 가운데, 긍정적인 매장 소비 경험은 향후 오프라인 방문을 늘려 소상공인 매출에도 도움이 될 수 있다”고 분석했다. 전새날 기자