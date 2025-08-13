[헤럴드경제=김태열 건강의학 선임기자] 여름은 활력이 넘치는 계절이다. 계곡 및 바다 물놀이, 수상스키, 서핑, 캠핑 등 다양한 야외활동을 즐기는 사례가 늘어나기 때문이다. 하지만 이 시기에 예상치 못한 건강 위협이 찾아올 수 있어 주의해야 한다. 바로 극심한 옆구리 통증과 함께 나타나는 요로결석이다.

요로결석은 이름 그대로 요로(신장, 요관, 방광, 요도)에 단단한 돌 같은 ‘요석’이 형성되는 질환이다. 수분 부족 시 소변이 농축되는데 그 속의 무기 성분이 비뇨기에 서서히 쌓여 결정화되면서 결석이 만들어진다. 이렇게 형성된 결석은 시간이 지날수록 크기가 커져 배뇨장애, 혈뇨, 극심한 통증 등 여러 증상을 유발한다.

특히 뜨거운 여름 날씨 속에서 활동량이 급격히 늘고 땀 배출이 많아질 경우 체내 수분이 부족해져 요로결석 발생 가능성을 크게 높일 수 있다. 평소보다 물을 적게 마시거나 나트륨 섭취가 많은 식습관을 유지하는 경우 그 위험성은 더욱 커질 수밖에 없다.

이러한 요석은 신장에서 요관, 방광, 요도를 거쳐 점점 내려온다. 이러한 과정에서 요로의 격렬한 연동 운동이 발생하며 극심한 옆구리 통증을 일으킨다. 이 통증은 산통에 비견될 정도로 심하고 간헐적으로 나타나 환자를 괴롭힌다. 또한 결석이 이동하면서 요로 점막을 긁거나 자극할 경우 혈뇨, 탁뇨를 초래할 수 있다. 심한 경우 발열, 오한, 구토, 복부팽만, 빈뇨, 절박뇨, 잔뇨감 등 전신 증상까지 이어질 수 있다.

따라서 여름철 요로결석을 예방하기 위해 꾸준한 수분 섭취가 필수적이다. 하루 2리터 이상의 물을 나누어 마시는 것이 지혜로운 방법이다. 등산, 수영, 해수욕, 캠핑 등으로 땀을 많이 흘린 날에는 평소보다 더 많은 수분을 보충해야 한다.

또한 나트륨 섭취를 줄여야 하며 칼슘, 인 함량이 적은 식품을 위주로 식단을 구성하는 것이 좋다. 시금치, 땅콩, 후추처럼 옥살산염이 풍부한 식품은 결석 형성을 촉진할 수 있으므로 과도한 섭취를 피하는 것이 바람직하다.

만약 이미 요로결석이 발생했다면 결석의 크기, 위치, 성분 등을 정밀 진단한 후 최적의 치료법을 선택해야 한다. 작은 결석은 수분 섭취와 가벼운 활동을 통해 자연 배출을 유도하는 ‘대기요법’이 가능하다. 하지만 크기가 크거나 증상이 심하면 체외충격파쇄석술, 요관내시경수술이 필요할 수 있다. 체외충격파쇄석술은 몸 밖에서 충격파를 쏘아 결석을 잘게 부수어 소변으로 배출시키는 방법이다. 결석이 단단하거나 위치가 불리한 경우 내시경을 이용해 직접 제거해야 한다.

부강비뇨의학과의원 안재천 원장은 “무더운 여름철 즐거운 야외활동 후 찾아오는 요로결석은 그 고통과 치료 과정이 만만치 않다“며 ”하지만 물을 충분히 마시고 식습관을 관리하는 것만으로도 상당 부분 예방이 가능한데 여름을 건강하게 즐기기 위해 여행 계획이나 운동 계획뿐만 아니라 수분 관리와 균형 잡힌 식단 계획까지 함께 세우는 것이 현명하다“라고 전했다.