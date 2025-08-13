인천~시애틀 하와이안항공 9.13 취항 11월 인천~하와이 호놀룰루 잠정 중단 LA, 시드니, 레이캬비크, 런던 노선 확충

[헤럴드경제=함영훈 기자] 알래스카 에어 그룹(Alaska Air Group)이 도입한 첨단 기종의 새 단장, 미지의 여행지 신규 취항 등 프리미엄 글로벌 항공사로의 도약을 가속화한다고 13일 밝혔다.

알래스카 에어 그룹은 변화하는 여행 수요에 맞춰 일부 태평양 노선을 조정한다.

오는 9월 13일에는 시애틀-인천 직항편을 신규 취항한다. 이 노선은 보잉 787-9 기종으로 주 5회 운항되며, 승객들은 시애틀을 거쳐 알래스카항공의 연결편을 통해 북미 전역 104개 도시로 편리하게 이동할 수 있다.

그러나, 오는 11월 하와이안항공의 호놀룰루~인천(주 5회), 후쿠오카(주 3회), 보스턴(주 5회) 노선을 잠정 중단한다. 이곳을 운항하던 여객기는 호놀룰루-시드니, 로스앤젤레스, 시애틀 등 수요가 높은 노선에 재배치된다.

오는 11월 21일 인천-호놀룰루 노선을 마지막으로 운항한다. 해당 노선 이용 예정 승객에게는 다른 항공편으로의 변경 또는 환불을 제공해 고객 불편을 최소화할 방침이다.

알래스카 에어 그룹은 증가하는 해외여행 수요에 대응해 국제 노선 확장에도 나섰다. 2030년까지 최소 12개 대륙 간 직항 노선 운항을 목표로 2026년 봄부터 시애틀 허브에서 영국 런던과 아이슬란드 레이캬비크를 잇는 직항편을 개설한다.

시애틀-런던 노선은 보잉 787-9 항공기로 매일 연중 운항하며, 시애틀-레이캬비크 노선은 보잉 737-8 맥스 기종으로 여름 성수기에 매일 운항할 계획이다.

알래스카 에어 그룹은 글로벌 비전을 반영한 알래스카항공의 신규 동체 디자인을 공개했다. 보잉 787-9 기종에 적용되는 새로운 디자인은 오로라(북극광)에서 영감을 받은 진한 청색과 에메랄드 녹색 색상이 적용됐다.

동체 측면의 가로 스트라이프는 1970 - 80년대 동체 디자인을 현대적으로 재해석했다고 한다. 2026년 1월을 시작으로 내년 봄까지 알래스카항공의 모든 보잉 787-9 항공기에 순차 적용된다.

벤 미니쿠치(Ben Minicucci) 알래스카 에어 그룹 최고경영자(CEO)는 “이번 도약은 승객들을 더 넓은 세계와 연결하겠다는 그룹의 비전을 실현하는 과정”이라며 “안전과 환대, 성과 등을 기반으로 한층 업그레이드된 국제선 서비스를 제공하고, 지속적으로 혁신적인 변화를 추진하겠다”고 말했다.

조 스프래그(Joe Sprague) 하와이안항공 최고경영자(CEO)는 “알래스카 에어 그룹이 글로벌 항공사로 한 걸음 도약하기 위해 불가피하게 노선을 조정하게 됐다”며 “하와이행 여행 수요를 포함해 변화하는 여행객들의 니즈를 충족시키기 위해 지속 노력할 것”이라고 밝혔다.