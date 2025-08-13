압수수색·관계자 조사 마쳐 이춘석 의원 소환조사 초읽기

[헤럴드경제=이영기 기자] 이춘석 의원의 주식 차명 거래 의혹을 수사하는 경찰이 ‘핵심 인물’인 보좌관 차모 씨를 연이틀 불러 조사했다. 차씨는 이 의원에게 계좌를 빌려준 의혹을 받고 있다. 주변 관계자 조사와 압수수색을 마친 경찰은 이 의원에 대한 소환 조사를 앞두고 있다.

서울경찰청 금융범죄수사대 전담수사팀은 12일 오후 7시께부터 차씨를 소환 조사한 후 조사를 마쳤다고 13일 밝혔다. 이날 차씨에 대한 조사 종료 시간은 공개되지 않았다. 지난 11일 약 6시간 조사한 데 이어 다음날 또 소환해 조사한 것이다.

경찰은 이 의원에 대한 수사 속도를 높이고 있다. 앞서 경찰은 고발된 보좌관 및 의원실 관계자 등 8명을 포함해 18명에 대한 조사를 마쳤다.

또 각종 증거 확보도 완료했다. 수사팀은 지난 11일 오전 서울 여의도 국회의원회관 이 의원 사무실에서 압수수색을 집행했다. 이 의원과 보좌관 차씨의 PC 등을 확보한 것으로 알려졌다.

지난 9일에는 이 의원의 지역구인 전북 익산 지역 사무실과 자택을 비롯해 8곳에 대한 압수수색을 마쳤다.

이 의원은 보좌관 명의의 주식계좌로 주식을 거래했다는 의혹을 받고 있다. 지난 4일 오후 이 의원이 국회 본회의장에서 휴대전화로 주식 거래 내역을 확인하는 모습이 포착됐다. 당시 이 의원이 보던 휴대전화 화면의 계좌주가 이 의원의 보좌진으로 알려지며 논란에 휩싸였다.

이에 서울경찰청은 금융범죄수사대장을 팀장으로 하고 변호사와 회계사 등 법률·자금추적 전문인력을 포함한 총 25명의 전담팀을 편성해 수사하고 있다.