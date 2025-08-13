[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 영등포구(구청장 최호권)가 불법 현수막 문제를 해결하기 위해 관내 14개 동, 26개소에 현수막 지정게시대 61개를 새롭게 설치했다고 13일 밝혔다.

신규 지정게시대는 공공용 36면, 상업용 28면으로 구성됐으며, 지하철역 출입구, 주요 교차로, 아파트 단지 인근 등 유동 인구가 많은 장소에 집중 설치했다. 공공용은 구정 홍보 및 주민 알림용으로, 상업용은 주민과 지역 상인의 광고 수요 충족용으로 운영된다.

이번 확충으로 현재 총 106개소에 342면의 현수막 지정게시대를 운영 중이다. 사용 신청은 ‘영등포구 시설관리공단’ 홈페이지 ‘옥외광고시설물’ 게시판을 통해 가능하다. 게시대 현황도 함께 확인할 수 있다.

이와 함께 구는 불법 광고물 근절을 위해 게시대 확충과 정비 활동을 병행하고 있다. 지난해에는 9개 동 12개소에 23개 지정게시대를 추가 설치하고, 상시‧특별 정비를 통해 총 2,488개의 불법 현수막을 철거했다. 올해 상반기에도 약 1,900여 개를 정비했으며, ‘불법광고물 365 감시반’을 운영해 평일 주‧야간과 주말, 공휴일에도 꾸준히 정비를 이어가고 있다.

최호권 영등포구청장은 “지정게시대를 적극 활용해 주민들에게 구정 소식을 효과적으로 알리고, 지역 상인의 광고 수요도 충족되기 바란다”라며 “불법 현수막 정비를 통해 쾌적한 가로환경 조성에도 최선을 다하겠다”라고 전했다.