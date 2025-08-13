전 빈티지 5년 수익률 및 샤프지수 업계 1위

[헤럴드경제=유동현 기자]NH-아문디(Amundi)자산운용은 ‘하나로 TDF 시리즈’의 순자산총액이 6000억원을 돌파했다고 13일 밝혔다.

신한펀드파트너스에 따르면 지난 8일 기준 하나로 TDF 시리즈의 전체 순자산총액은 6137억원이다. 올해 4월 초 5000억원이었던 순자산은 4개월 만에 1000억원 이상 늘어났다.

하나로 TDF 시리즈는 장기 성과에서 업계 최상위권을 기록하고 있다. 지난 8일 기준 빈티지별 5년 수익률은 TDF2045가 62.19%, TDF2040이 60.3%, TDF2035가 52.58%, TDF2030이 44.54%, TDF2025가 37.2%로 집계됐다.

TDF는 타깃데이트펀드(Target Date Fund)의 약자로 은퇴 예정 시점을 기준으로 설계된 연도(빈티지, Vintage)에 맞춰 위험자산 비중을 점진적으로 줄이고 안전자산 비중을 늘리는 식으로 자산을 배분하는 연금 특화형 펀드다.

2025·2030·2035·2040 빈티지의 5년 샤프지수는 업계 내 최상위 수준에 올랐다. 샤프지수는 위험 대비 수익률을 나타내는 지표로 값이 높을수록 수익률 변동폭이 낮으면서 안정적인 초과수익을 올렸다는 의미다.

퇴직연금 디폴트옵션에서도 꾸준히 자금이 유입되고 있다. 올해에만 퇴직연금 가입자가 별도의 지시를 하지 않을 때 사전에 지정한 상품으로 자동 운용되는 디폴트옵션을 통해 543억원의 설정액이 추가됐다. 현재 하나로 TDF 시리즈 총 설정액은 4400억원이다.

김석환 NH-아문디자산운용 글로벌솔루션팀장은 “올스프링자산운용과의 협업을 바탕으로 하나로 TDF 성과 개선을 위해 최선을 다하고 있다”라며 “장기 자산배분 전략을 근간으로 삼되 시장 변화에 따라 유연하게 위험자산 비중을 조절하고 환율 변동성에 적극 대응하고자 동적 환 헤지 전략을 지속적으로 활용할 것”이라고 했다.