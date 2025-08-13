오 시장, 이달 29일 공급 앞둔 송파구 문정동 ‘르피에드’ 현장 점검 시세 50% 수준 임대·풀옵션 제공…출산 시 장기전세 우선이주 혜택

[헤럴드경제=정주원 기자] 서울시가 신혼부부의 주거 부담을 줄이기 위해 ‘미리내집’ 주택 유형을 확대해 총 149호를 신규 공급한다. 이번 물량은 아파트뿐 아니라 다세대·도시형생활주택·주거형 오피스텔 등 다양한 형태로 구성돼 신혼부부들의 선택 폭을 넓혔다.

13일 서울시에 따르면 이달 29일 미리내집 모집 공고 후, 9월 17일부터 사흘간 청약 신청을 받는다. 공급 대상지는 ▷송파구 문정동(16호) ▷영등포구 당산동(11호) ▷광진구 중곡동(23호) ▷동작구 상도동(10호) ▷중랑구 상봉동(53호) ▷강북구 우이동(30호) ▷강서구 화곡동(6호) 등 7곳이다.

‘미리내집’은 주변 아파트 시세의 절반 수준으로 임대보증금이 책정돼, 신축 아파트 초기 자금 마련이 어려운 신혼부부에게 적합하다. 주변 일반아파트 시세 대비 임대보증금이 50% 수준으로 저렴하며 매입임대주택과 연계한 주택이다.

특히 매입임대주택 거주 중 자녀를 출산하면 10년 거주 후 ‘장기전세주택Ⅱ’로 우선 이주 신청이 가능해 생애주기별 주거 연속성을 보장받을 수 있다. 서울시는 앞으로도 미리내집 연계형 매입임대주택을 교통 접근성이 좋은 입지에 빌트인 가전 등 고급 사양으로 조성해, 기존 공공임대주택과 차별화된 주거 환경을 제공할 계획이다.

송파구 문정동 652-3에 있는 ‘르피에드’ 주거용 오피스텔은 문정역에서 도보 6분 거리에 있으며, 수영장과 피트니스룸 등 커뮤니티 시설과 주요 가전·가구 풀옵션을 갖췄다. 전체 262가구 중 16호가 이번에 공급될 예정이다. 총 16층 규모의 건축물은 세대 전용면적이 42~49㎡로 구성돼 있으며, 방 2개에 주요 가전·가구가 풀옵션으로 갖춰져 있다. 주차대수는 382대로 전체 262세대 대비 여유 있게 확보됐다.

한편 오세훈 서울시장은 이날 문정동 현장을 방문해 실제 공급될 주택의 품질과 입지 조건, 커뮤니티 시설 등을 직접 확인하고 신혼부부들의 주거 수요에 부합하는지 점검했다.